شنت مجموعات مسلحة مدعومة من إيران فجر السبت، هجوماً صاروخياً على قاعدة حقل "كونيكو" الأمريكية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، حسب مصادر محلية، فيما استهدفت إسرائيل بالصواريخ عدداً من النقاط في ريف العاصمة دمشق فجر السبت.

وذكرت مصادر محلية أن الهجوم على قاعدة حقل "كونيكو" الأمريكية نفذته المجموعات المسلحة المتمركزة غربي نهر الفرات، بعدد من الصواريخ.

ولم يُعلن إن كان الهجوم أسفر عن خسائر في الأرواح، كما لم يُدلِ الجانب الأمريكي بأي تعليق فوري على الهجوم.

والخميس، شنّت مجموعات مسلحة مدعومة من إيران أيضاً، هجوماً على القاعدة الأمريكية في حقل عمر النفطي.

في المقابل، نقلت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) عن مصدر عسكري، قوله إن "العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق".

وقال المصدر إن الدفاعات الجوية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، مشيراً إلى أن الهجوم "أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية". فيما لم يصدر تعليق إسرائيلي فوري بشأن الغارات.

وأمس الجمعة، ذكرت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مقربة من النظام السوري، أن إسرائيل نفذت غارات جوية استهدفت مطار المزة وحي السيدة زينب في دمشق.

وكانت القوات الأمريكية شنت، في 2 فبراير/شباط الجاري، غارات جوية في العراق وسوريا ضد "فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمليشيات التابعة له" استهدفت خلالها أكثر من 85 هدفاً.

واستهدفت الضربات، حسب بيان القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، منشآت عمليات القيادة والسيطرة ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن الطائرات المُسيرة، والمرافق اللوجستية وسلسلة توريد الذخيرة لمجموعات الميليشيات ورعاتها من الحرس الثوري الإيراني، الذين سهلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف.

الضربات الأمريكية جاءت رداً على الهجوم الذي تعرضت له قاعدة أمريكية عند الحدود الأردنية-السورية قبل أيام، وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين، إذ حمّلت واشنطن "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤولية الهجوم الذي وُصف بـ"الأقوى" ضد الولايات المتحدة منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيما تشن إسرائيل هجمات بين الحين والآخر على جماعات تدعمها إيران، ونقاط عسكرية تابعة لجيش النظام في سوريا منذ بدء الحرب الأهلية عام 2011، تكثفت مؤخراً، منذ بدء حربها على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.