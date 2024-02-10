أعرب قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، عن تمنياته بأن تسفر الانتخابات العامة في البلاد عن استقرار سياسي واقتصادي.

وهنّأ منير، في بيان نشره قطاع الإعلام بالجيش السبت، البلاد على نجاح إجراء الانتخابات العامة.

وقال البيان إن رئيس أركان الجيش الباكستاني "يتمنى أن تسفر هذه الانتخابات عن استقرار سياسي واقتصادي في البلاد وأن تكون بشير السلام والازدهار لباكستان الحبيبة".

وكان نواز شريف وعمران خان، رئيسا الوزراء السابقان، أعلنا أمس الجمعة الفوز بالانتخابات العامة، فيما لم تعلن لجنة الانتخابات النتائج النهائية بشكل رسمي، بعد.

وشهدت باكستان انتخاباتٍ الخميس لاختيار 266 نائباً في البرلمان من بين 5 آلاف و121 مرشحاً، واختيار 593 نائباً في البرلمانات الإقليمية من بين 12 ألفاً و695 مرشحاً.