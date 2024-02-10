سياسة
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أوكرانيا.. مقتل 7 بينهم 3 أطفال في غارات روسية على خاركيف
شنت روسيا غارات ليلية بطائرات بلا طيار استهدفت محطة وقود في مدينة خاركيف الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، وفق حاكم المقاطعة أوليغ سينيغوبوف.
أوكرانيا.. مقتل 7 بينهم 3 أطفال في غارات روسية على خاركيف
قتلى وحرائق إثر غارات روسية على محطة وقود بمدينة خاركيف الأوكرانية / صورة: Reuters
10 فبراير 2024

قُتل 7 أشخاص بينهم 3 أطفال السبت، بغارات ليلية روسية بطائرات بلا طيار استهدفت محطة وقود في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا، حسبما أعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.

وقال سينيغوبوف عبر حسابه على تطبيق تليغرام إن الضربات طالت مناطق مدنية في المدينتين.

وأعلن ارتفاع عدد قتلى الهجمات على خاركيف إلى سبعة، بينهم ثلاثة أطفال أعمارهم "7 سنوات، و4 سنوات، ورضيع يبلغ من العمر ستة أشهر تقريباً".

فيما قال رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف إن "مسيّرات من طراز شاهد إيرانية الصنع أصابت محطة وقود وتسببت في تسرب الوقود المشتعل، ما أدى إلى احتراق 14 منزلاً"، مضيفاً أن الحريق غطى مساحة كبيرة وأدى إلى إخلاء المدينة من نحو 50 شخصاً.

بينما أكد المدعي العام الإقليمي في خاركيف أولكسندر فيلاشكوف أن ثلاث مسيّرات ضربت منطقة نيميشليانسكي في المدينة. وجرى تدمير بنية تحتية حساسة، في إشارة إلى محطة الوقود.

ونقلت صحيفة "سوسبلين" عن رئيس شرطة خاركيف فولوديمير تيموشكو قوله إن "عند الساعة 6,00 صباحاً، كانت محاولات إخماد النيران مستمرة".

ويأتي هجوم السبت بعد سلسلة من الهجمات في خاركيف وفي مدينة فيليكي بورلوك الواقعة إلى الشرق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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