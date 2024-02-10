سياسة
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"تحلّلت جثثهم".. العثور على الطفلة هند شهيدة مع أفراد عائلتها بغزة
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني العثور على الطفلة هند شهيدة مع أفراد عائلتها، داخل السيارة التي تعمّد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافها قبل 12 يوماً.
"تحلّلت جثثهم".. العثور على الطفلة هند شهيدة مع أفراد عائلتها بغزة
استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي السيارة التي كانت تقل الطفلة هند وعائلتها / Others
10 فبراير 2024

عٌثر بمدينة غزة اليوم السبت، على الطفلة هند (6 سنوات) مقتولة داخل المركبة التي فُقدت فيها منذ 12 يوماً، برفقة 6 من جثث لأفراد عائلتها بينهم الطفلة ليان.

وقالت متحدثة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ: "أبلغتنا مصادر من العائلة أنهم عثروا على الطفلة هند مقتولة داخل المركبة، وفيها 6 جثامين لأفراد عائلتها بينهم الطفلة ليان، فيما كانت بعض الجثث متحللة".

وفي بيان، أعلنت الجمعية العثور على مركبة الإسعاف التابعة لها، التي خرجت لإنقاذ الطفلة هند منذ 12 يوماً، مقصوفة في منطقة تل الهوا (غرب) وبداخلها الطاقم مستشهداً.

وتابعت: "العثور على مركبة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني مقصوفة في منطقة تل الهوى، واستشهاد الطاقم يوسف زينو وأحمد المدهون بعد فقد آثارهما في أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند منذ 12 يوماً".

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "تعمد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها الموقع، وعُثر على مركبة الإسعاف على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند".

واتهمت الجمعية إسرائيل بـ"تعمّد استهداف طاقم الهلال الأحمر رغم حصوله على تنسيق مسبق للسماح بوصول مركبة الإسعاف إلى المكان لإنقاذ الطفلة هند".

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، خرج طاقم إسعاف الهلال الأحمر، لإنقاذ الطفلتين ليان (15 عاماً) وهند، بعد محاصرتهما بدبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده، داخل مركبة كانتا فيها مع أفراد أسرتهما قرب محطة فارس للوقود غرب مدينة غزة، وفق بيان صدر عن الجمعية آنذاك.

وبعدها بيوم، أعلنت الجمعية، استشهاد الطفلة ليان، حينما كانت "تتحدث على الهاتف مع طاقم الهلال، طالبة النجدة، فيما بقيت هند محاصرة داخل المركبة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الجمعة، 27 ألفاً و947 شهيداً و67 ألفاً و459 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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