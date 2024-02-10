استُشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المكثف على وسط وجنوب قطاع غزة. وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع مجلس الأمن الدولي بالانعقاد فوراً لإلزام الاحتلال وقف الإبادة الجماعية.

وأفادت مصادر طبية، السبت، باستشهاد 25 فلسطينياً وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منازل وسط وشمال رفح جنوب قطاع غزة منذ ليلة أمس.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بكثافة على ساحل مدينة رفح، فيما استُشهد صياد فلسطيني وأصيب آخر بنيران أطلقتها الزوارق قبالة ساحل دير البلح (وسط).

في الأثناء يستمر الحصار المشدد على مجمع ناصر الطبي بخان يونس (جنوب) مع تمركز قوات الاحتلال عند مدخل المستشفى الميداني الأردني المجاور له.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين فجر اليوم السبت جراء إطلاق قناصة الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم أمام بوابة الاستقبال في المجمع الطبي.

كما قالت مصادر طبية إن الطواقم لا تستطيع الحركة بين مباني المجمع بسبب قناصة الاحتلال، مؤكدة أن "حياة 300 كادر صحي و450 مريضاً وجريحاً و10 آلاف نازح داخل مجمع ناصر الطبي مهددة".

وقالت وفا إنّ مدفعية الاحتلال أطلقت الليلة الماضية نيرانها وقذائفها صوب الطوابق العلوية من مجمع ناصر الطبي، كما جددت قصفها على المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس.

"كارثة ومجزرة عالمية"

في السياق ذاته حذّر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من "كارثة ومجزرة عالمية قد تُخلِّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال جرى اجتياح محافظة رفح".

وحمّل المكتب الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن "الكارثة التي يُلوّح الاحتلال بارتكابها، والتي قد تقع في أي وقت بالتزامن مع ارتكابه آلاف المجازر في محافظات قطاع غزة على مدار حرب الإبادة الجماعية".

وأشار إلى وجود مليون و400 ألف فلسطيني في رفح، بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى.

وطالب مجلس الأمن الدولي بالانعقاد "الفوري والعاجل" واتخاذ قرار يضمن إلزام الاحتلال "الإسرائيلي" وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.

كما طالب بإلزام إسرائيل وقف القتل المتعمد ضد عشرات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة ووقف التهديدات المستمرة ضد محافظة رفح وغيرها من المحافظات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية.