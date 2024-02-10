سياسة
2 دقيقة قراءة
ألطون يهنّئ الفنان ماهر زين بتصوير  أغنيته في معرض "أحلام مضادة للرصاص"
تقدَّم رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون بالشكر للفنان ماهر زين على تصويره أغنيته الجديدة في معرض "أحلام مضادة للرصاص" الذي أطلقته دائرة الاتصال بإسطنبول، والذي "يحكي قصة المأساة في فلسطين من خلال عيون الأطفال".
ألطون يهنّئ الفنان ماهر زين بتصوير  أغنيته في معرض "أحلام مضادة للرصاص"
ألطون يشكر الفنان ماهر زين على تصويره أغنيته الجديدة في معرض "أحلام مضادة للرصاص" الذي افتتحته دائرة الاتصال بإسطنبول. / صورة: AA
10 فبراير 2024

هنّأ رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الفنان ماهر زين بإطلاقه أغنية جديدة وتصويرها في معرض "أحلام مضادة للرصاص" في إسطنبول.

وقال ألطون في تغريدة على حسابه في منصة إكس: "عزيزي ماهر، إن تصويرك الفيديو لهذا العمل الجميل في "أحلام مضادة للرصاص: معرض رسامي أطفال غزة" الذي افتتحته دائرة الاتصال في إسطنبول، له معنى كبير بالنسبة إلينا من حيث جعل صوت فلسطين مسموعاً أكثر في العالم".

وأضاف: "أشكرك من كل قلبي على أداء عملك في معرضنا الذي يحكي قصة المأساة في فلسطين من خلال عيون الأطفال".

وكان الفنان ماهر زين قد أعلن عبر حسابه في إكس أغنيته الجديدة "يا حبيبة يا فلسطين"، وإتاحتها على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية.

وتقدَّم زين بشكر خاص لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية والقائمين على "أحلام ضد الرصاص: معرض أطفال غزة الرسامين" لإتاحتهم المجال له لتصوير فيديو الأغنية فيه.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي افتتحت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بحضور أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، ورئيس الدائرة فخر الدين ألطون، المعرض الفني "أحلام مضادة للرصاص: معرض رسامي أطفال غزة"، في ميدان تقسيم بإسطنبول.

وقد هدف المعرض الذي استمر حتى 29 يناير/كانون الثاني الماضي إلى زيادة وعي المجتمع الدولي من خلال توفير منبر فني يعكس المشاعر والظروف الصعبة للأطفال، الذين عاشوا تحت وطأة العدوان والهجمات الإسرائيلية في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us