هنّأ رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الفنان ماهر زين بإطلاقه أغنية جديدة وتصويرها في معرض "أحلام مضادة للرصاص" في إسطنبول.

وقال ألطون في تغريدة على حسابه في منصة إكس: "عزيزي ماهر، إن تصويرك الفيديو لهذا العمل الجميل في "أحلام مضادة للرصاص: معرض رسامي أطفال غزة" الذي افتتحته دائرة الاتصال في إسطنبول، له معنى كبير بالنسبة إلينا من حيث جعل صوت فلسطين مسموعاً أكثر في العالم".

وأضاف: "أشكرك من كل قلبي على أداء عملك في معرضنا الذي يحكي قصة المأساة في فلسطين من خلال عيون الأطفال".

وكان الفنان ماهر زين قد أعلن عبر حسابه في إكس أغنيته الجديدة "يا حبيبة يا فلسطين"، وإتاحتها على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية.

وتقدَّم زين بشكر خاص لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية والقائمين على "أحلام ضد الرصاص: معرض أطفال غزة الرسامين" لإتاحتهم المجال له لتصوير فيديو الأغنية فيه.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي افتتحت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بحضور أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، ورئيس الدائرة فخر الدين ألطون، المعرض الفني "أحلام مضادة للرصاص: معرض رسامي أطفال غزة"، في ميدان تقسيم بإسطنبول.

وقد هدف المعرض الذي استمر حتى 29 يناير/كانون الثاني الماضي إلى زيادة وعي المجتمع الدولي من خلال توفير منبر فني يعكس المشاعر والظروف الصعبة للأطفال، الذين عاشوا تحت وطأة العدوان والهجمات الإسرائيلية في غزة.