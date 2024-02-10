أدانت حركة حماس السبت، قتل الاحتلال الطفلة هند حمادة وقريبتها ليان، داعية إلى محاكمة إسرائيل على "جرائمها" المرتكبة بحق الأطفال والمدنيين.

وقالت الحركة في بيان: "تَكشّفت صباح اليوم معالم الجريمة التي حلّت بالطفلة حمادة، وقريبتها ليان، واثنين من المسعفين اللذين حصلا على تنسيق مسبق لإنقاذهما، فاستشهدا إضافة إلى الطفلتين، بنيران جيش الاحتلال النازي الذي قتلهم بشكل متعمد وبدم بارد في مدينة غزة".

وأكدت أن "هذه الجريمة المروعة وغيرها من الجرائم البشعة بحق أطفالنا وأهلنا في غزة ستبقى محفورة في الذاكرة الفلسطينية. وسيأتي اليوم الذي يحاسَب فيه هذا الكيان المارق على ما اقترفه من جرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وطالبت الحركة المؤسسات الأممية والحقوقية بتوثيق "هذه الجريمة المروعة باعتبارها واحدة من مئات المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال النازي في قطاع غزة لمحاكمته مع قادته المجرمين".

وفي وقت سابق السبت، قالت متحدثة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ: "أبلغتنا مصادر من العائلة أنهم عثروا على الطفلة هند مقتولة داخل مركبة، وفيها 6 جثامين لأفراد عائلتها بينهم الطفلة ليان، فيما كان بعض الجثث متحللاً"، وذلك بعد مرور 12 يوماً على فقدانها.

وفي بيان، أعلنت الجمعية العثور على مركبة الإسعاف التابعة لها، "التي خرجت لإنقاذ الطفلة هند منذ 12 يوماً، مقصوفة في منطقة تل الهوا (غرب) وبداخلها الطاقم مستشهداً".

وتابعت: "العثور على مركبة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني مقصوفة في منطقة تل الهوى، واستشهاد الطاقم يوسف زينو وأحمد المدهون بعد فقد آثارهما في أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند منذ 12 يوماً".

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، خرج طاقم إسعاف الهلال الأحمر، لإنقاذ الطفلتين ليان (15 عاماً) وهند، بعد محاصرتهما بدبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده، داخل مركبة كانتا فيها مع أفراد أسرتهما قرب محطة فارس للوقود غرب مدينة غزة، وفق بيان صدر عن الجمعية آنذاك.

وبعدها بيوم، أعلنت الجمعية، استشهاد الطفلة ليان، حينما كانت "تتحدث على الهاتف مع طاقم الهلال، طالبة النجدة، فيما بقيت هند محاصرة داخل المركبة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده".

وفجر السبت، انسحب الجيش من عدة مناطق غرب مدينة غزة بعد توغل آلياته فيها، ما سمح لهذه الجريمة بالتكشف.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الجمعة، 27 ألفاً و947 شهيداً و67 ألفاً و459 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.