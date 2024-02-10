سياسة
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إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. وتنكيل بمعتقلين خلال اقتحام بلدة بالخليل
اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وأصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال الذي اعتقل نحو 20 آخرين ونكّل بهم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. وتنكيل بمعتقلين خلال اقتحام بلدة بالخليل
قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمالي الخليل وتعتقل نحو 20 فلسطينياً / صورة: شبكة قدس الإخبارية
10 فبراير 2024

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته للضفة الغربية السبت، حيث أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال خلال اقتحامه بلدة بيت أُمّر شمالي مدينة الخليل، جنوباً.

وقال الناشط في البلدة، محمد عياد عوض في تصريحات صحفية إن شابين "أصيبا برصاص الاحتلال، أحدهما في البطن والآخر في اليد، نقلاً إلى المستشفى".

وأضاف أن قوات كبيرة من الجيش اقتحمت البلدة قرابة الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي، وشنت حملة مداهمات واسعة للمنازل رافقها عمليات تخريب وسرقة لممتلكات.

وقال إن الجيش اعتقل نحو 20 مواطناً ونقلهم إلى السوق المركزي في البلدة وأخضعهم لتحقيق ميداني ثم أفرج عن بعضهم.

وأشار إلى استخدام الجيش جرافات عسكرية في إغلاق شوارع البلدة بالسواتر الترابية، ومصادرة نحو 20 مركبة. وذكر أن مؤسسات البلدة بما فيها البلدية عطلت أعمالها، كما اضطرت المتاجر إلى إغلاق أبوابها.

فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال نكلّت بالمعتقلين، واستخدمتهم دروعاً بشرية خلال الاقتحام. كما فجّر الاحتلال جسماً مفخخاً بين المنازل في البلدة، وأطلق طائرات تصوير في أجواء بيت أمر تزامناً مع الاقتحام المستمر لها.

وفجر السبت اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال داهموا عدداً من منازل المواطنين في القرية، التي تتعرض في الآونة الأخيرة بشكل شبه يومي للاقتحامات الليلية.

ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، صعدت إسرائيل عملياتها بالضفة مخلفة حتى الجمعة 388 شهيداً ونحو 4 آلاف و450 مصاباً، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى نحو 6940 معتقلاً وفق مؤسسات مختص ة بشؤون الأسرى.

وخلّفت الحرب على غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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