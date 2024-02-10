قُتل 4 أشخاص السبت، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة "وادي الزينة" ببلدة جدرا الساحلية وسط لبنان.

وقال شهود عيان إن قصفاً جوياً إسرائيليا استهدف سيارة في منطقة وادي الزينة (تبعد أكثر من 60 كلم عن الحدود) بقضاء الشوف، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح آخرين بعضهم كان بجانب السيارة المستهدفة.

ولم يتضح على الفور طبيعة تلك السيارة أو الأشخاص المستهدفين بداخلها أو الجهة التي يتبعون إليها.

كما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الرسمي الإسرائيلي أو اللبناني بشأن الغارة حتى الساعة 12:10 ت.غ.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يشهد فيها لبنان قصفاً بعمق أراضيه منذ اندلاع المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، استهدفت غارة اجتماعاً لقادة من حماس في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ما أدى إلى استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وعدد من رفاقه.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وخلّفت الحرب على غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".