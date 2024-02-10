سياسة
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جثث ودمار واسع عقب انسحاب جزئي للاحتلال من بعض أحياء غزة
أكد فلسطينيون العثور على جثث بالشوارع ودمار واسع بالمباني والبنى التحتية بأحياء عدة بمدينة غزة، أبرزها مناطق "الجامعات والصناعة والكتيبة" عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها، في حين يواصل الاحتلال مجازره وقصفه بحق المدنيين منذ أكثر من 4 أشهر.
جثث ودمار واسع عقب انسحاب جزئي للاحتلال من بعض أحياء غزة
آثار الدمار عقب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة / صورة: AA
10 فبراير 2024

انتشل فلسطينيون عديداً من الجثث في عدة مناطق بقطاع غزة عقب انسحاب جزئي لجيش الاحتلال ما يكشف عن مجازر بحق المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.

وتناثرت الجثث الفلسطينية في شوارع مناطق "الجامعات والصناعة والكتيبة" غربي غزة، ما يشير إلى أنها ظلت ملقاة لساعات طويلة دون انتشالها أو التمكن من دفنها.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن عدداً من "جثث الشهداء الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، جرى نقلها إلى مستشفى المعمداني في المدينة، بخاصة من مناطق: الجامعات والكتيبة ومفترق الصناعة".

ورصد نقل بعض هذه الجثث بـ"الطرق البدائية على ظهر عربات تجرها الأحصنة" بعدما جرى انتشالها من مراكز لإيواء النازحين تعرضت لاستهداف إسرائيلي مباشر.

وأفاد شهود عيان بأن عدداً من الجرحى كانوا موجودين في منطقة الكتيبة، ناشدوا إجلائهم لتقلي العلاج وسط تعذر انتقالهم بسبب أوضاعهم الصحية.

ورغم قساوة هذه المشاهد، فإن المواطنين أعربوا عن مخاوفهم من أن تصيب هذه المنطقة أمراض وأوبئة جراء تناثر الجثث المتحللة.

وفي حين لم يعرف العدد الإجمالي للجثث، فإن الانسحاب الجزئي لجيش الاحتلال كشف عن دمار واسع في المنازل والبنى التحتية، وإحراق للمنازل التي لم تجرِ تسويتها بالأرض.

ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأ الجيش بالانسحاب التدريجي من مناطق بمحافظة شمال القطاع، ليتبعها في بداية يناير/كانون الثاني الماضي، انسحابات جزئية من أحياء ومناطق بمحافظة غزة.

وبين الفينة والأخرى، تشهد بعض المناطق في محافظتي غزة والشمال تقدماً جزئياً للآليات الإسرائيلية ضمن مناورة ينفذ خلالها الجيش عمليات عسكرية ومن ثم يعاود الانسحاب بعد أيام.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في مناطق مختلفة من قطاع غزة ضمن هجومها البري، الذي بدأ في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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