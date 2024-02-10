حذّرت وزارة الخارجية السعودية من تداعيات اجتياح إسرائيلي محتمل في مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية داخل قطاع غزة، داعية مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد.

ودعت الخارجية السعودية في بيان، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي لمنع إسرائيل تنفيذ كارثة إنسانية ضد الفلسطينيين، وسط ترقب لعملية عسكرية إسرائيلية محتملة هناك، حيث لجأ نحو مليون و300 ألف نازح من شمال ووسط القطاع بفعل العدوان الإسرائيلي.

وتطرق البيان إلى التداعيات "بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح"، مؤكداً أنها باتت "الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح".

وشددت الخارجية السعودية على "رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسرياً"، مطالبة بـ"ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار".

وقالت: "إن هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".

والمحافظة هي آخر ملاذ للنازحين في القطاع وتضم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى.

وتطلب إسرائيل، منذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من السكان التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها مناطق آمنة لكنها لم تسلم من قصف المنازل والسيارات.

وحتى الجمعة، وصلت العملية البرية إلى خان يونس ولم تمتد إلى رفح وإن كان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات جوية وقصفاً مدفعياً واسعاً على مواقع في رفح منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، من "كارثة ومجزرة عالمية" في حال اجتاحت إسرائيل محافظة رفح تعقيباً على تقارير إعلامية إسرائيلية تتوقع ذلك.