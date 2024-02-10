سياسة
2 دقيقة قراءة
"الملاذ الأخير".. الرياض تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في رفح
حذّرت المملكة العربية السعودية من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف إسرائيل مدينةَ رفح جنوب قطاع غزة، ما ينبئ بكارثة إنسانية وشيكة، داعية مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته إزاء "العدوان الإسرائيلي" والعمل على وقف دائم لإطلاق النار.
"الملاذ الأخير".. الرياض تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في رفح
خيام تؤوي نازحين من شمال ووسط قطاع غزة في رفح قرب الحدود مع مصر / صورة: AA
10 فبراير 2024

حذّرت وزارة الخارجية السعودية من تداعيات اجتياح إسرائيلي محتمل في مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية داخل قطاع غزة، داعية مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد.

ودعت الخارجية السعودية في بيان، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي لمنع إسرائيل تنفيذ كارثة إنسانية ضد الفلسطينيين، وسط ترقب لعملية عسكرية إسرائيلية محتملة هناك، حيث لجأ نحو مليون و300 ألف نازح من شمال ووسط القطاع بفعل العدوان الإسرائيلي.

وتطرق البيان إلى التداعيات "بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح"، مؤكداً أنها باتت "الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح".

وشددت الخارجية السعودية على "رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسرياً"، مطالبة بـ"ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار".

وقالت: "إن هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".

والمحافظة هي آخر ملاذ للنازحين في القطاع وتضم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى.

وتطلب إسرائيل، منذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من السكان التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها مناطق آمنة لكنها لم تسلم من قصف المنازل والسيارات.

وحتى الجمعة، وصلت العملية البرية إلى خان يونس ولم تمتد إلى رفح وإن كان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات جوية وقصفاً مدفعياً واسعاً على مواقع في رفح منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، من "كارثة ومجزرة عالمية" في حال اجتاحت إسرائيل محافظة رفح تعقيباً على تقارير إعلامية إسرائيلية تتوقع ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us