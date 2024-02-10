سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: أولويتنا هي تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة
وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة، أولويةً تعمل من أجلها حكومته خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أنهم يهدفون إلى رفع إنتاج النفط اليومي في بئر غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد إلى 100 ألف برميل بنهاية 2024.
أردوغان: أولويتنا هي تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة
أردوغان حضر تجمعاً جماهيرياً، أقيم السبت في ولاية زونغولداق المطلة على البحر الأسود / صورة: AA
10 فبراير 2024

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم حكومته على تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة، مؤكداً أن حكومته تضع بالحسبان هذا الهدف أولويةً لها.

جاء ذلك خلال تجمع جماهيري أقيم السبت في ولاية زونغولداق المطلة على البحر الأسود.

وقال أردوغان، إن حكومته تهدف إلى رفع إنتاج النفط اليومي في بئر غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد إلى 100 ألف برميل بنهاية 2024.

وأشار إلى أن الحكومة التركية اتخذت خطوات بشكل حاسم من شأنها ضمان أمن الطاقة في البلاد.

وذكر أن الإنتاج اليومي للنفط في بئر غابار بلغ 35 ألف برميل، مشيراً إلى مواصلة تقديم 25 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي للأسر مجاناً حتى أبريل/نيسان المقبل.

وأعرب عن أملهم في تقديم أخبار جيدة وجديدة بشأن النفط والمناجم والغاز الطبيعي في الفترة المقبلة، مضيفاً: "لن نسمح مرة أخرى بمنع تركيا من استخدام مواردها الجوفية والسطحية".​​​​​​​

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلن الرئيس أردوغان اكتشاف حقل باحتياطي نفطي يبلغ 150 مليون برميل في جبل غابار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us