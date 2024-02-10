أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم حكومته على تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة، مؤكداً أن حكومته تضع بالحسبان هذا الهدف أولويةً لها.

جاء ذلك خلال تجمع جماهيري أقيم السبت في ولاية زونغولداق المطلة على البحر الأسود.

وقال أردوغان، إن حكومته تهدف إلى رفع إنتاج النفط اليومي في بئر غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد إلى 100 ألف برميل بنهاية 2024.

وأشار إلى أن الحكومة التركية اتخذت خطوات بشكل حاسم من شأنها ضمان أمن الطاقة في البلاد.

وذكر أن الإنتاج اليومي للنفط في بئر غابار بلغ 35 ألف برميل، مشيراً إلى مواصلة تقديم 25 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي للأسر مجاناً حتى أبريل/نيسان المقبل.

وأعرب عن أملهم في تقديم أخبار جيدة وجديدة بشأن النفط والمناجم والغاز الطبيعي في الفترة المقبلة، مضيفاً: "لن نسمح مرة أخرى بمنع تركيا من استخدام مواردها الجوفية والسطحية".​​​​​​​

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلن الرئيس أردوغان اكتشاف حقل باحتياطي نفطي يبلغ 150 مليون برميل في جبل غابار.