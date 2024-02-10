أصبحت لهجة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إسرائيل أكثر حدّة وجدّية في الأيام الأخيرة، عندما وصف هذا الأسبوع ردّ فعل إسرائيل في قطاع غزة بأنّه "مفرط".

وتعدّ هذه التصريحات التي أدلى بها الخميس، الأقوى للرئيس الأمريكي منذ أن شنّت إسرائيل حربها على قطاع غزة في أعقاب هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على الأراضي الإسرائيلية.

ويعكس ذلك الانقسام المتزايد بين الرئيس الديمقراطي وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تضمّ وزراء من اليمين المتطرّف.

غير أنّ المراقبين يستبعدون أنّ يؤثّر هذا التحوّل في اللهجة في المساعدات العسكرية بمليارات الدولارات التي اعتادت الولايات المتحدة إرسالها إلى إسرائيل، بما في ذلك حزمة جديدة بقيمة 14 مليار دولار تنتظر موافقة الكونغرس.

لكن المسؤولين الأمريكيين لا يخفون امتعاضهم من الطريقة التي تقود من خلالها إسرائيل الحرب التي دخلت شهرها الخامس.

وقال بايدن مساء الخميس في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "أنا أرى، كما تعلمون، أنّ طريقة الرد في غزة، كانت مبالغاً فيها".

وأضاف: "يعاني عديد من الأبرياء من المجاعة.. عديد من الأبرياء الذين يواجهون مشكلات ويموتون.. يجب أن يتوقف ذلك"، مذكّراً بجهود بذلها من أجل تخفيف وطأة الحرب على المدنيين.

"الموقف لم يتغيّر"

وتردّ إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول بحملة قصف مركّز أتبعتها بهجوم برّي واسع في القطاع، ما أسفر عن استشهاد 27940 شخصاً، غالبيّتهم نساء وأطفال، حسب أحدث حصيلة لوزارة الصحّة الفلسطينية في قطاع غزة.

وسبق لبايدن أن استخدم عبارته نفسها "مفرط" لوصف ردّ حماس على مقترح يجري بحثه مع مصر وقطر، لإرساء هدنة في غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

لكنّ تعليقاته جاءت هذا الأسبوع في مرحلة حرجة تتمثّل في تخطيط نتنياهو لشنّ هجوم على رفح في أقصى جنوب غزة، حيث لجأ ما يقدّر بحوالى 1,3 مليون مدني هم أكثر من نصف سكان القطاع.

وفي هذا الصدد، قال مسؤولون أمريكيون إنّهم لم يروا أيّ استعدادات تشير إلى عمليات وشيكة أو "عمليات كبرى"، بينما حذروا من أنّ مثل هذا الهجوم يمكن أن يؤدي إلى سيناريو كارثي مماثل لما حدث في الشمال.

من جهتها، شدّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار الجمعة، على أنّ "موقف بايدن لم يتغيّر".

غير أنّ ذلك لا ينفي أنّ واشنطن قد بدأت بالفعل في رفع صوتها في وجه إسرائيل. وفرضت الإدارة الأمريكية هذا الشهر عقوبات على مستوطنين يهود بسبب العنف ضدّ المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة نادرة ضدّ الإسرائيليين.

ردّ فعل "سيئ للغاية"

من الواضح أنّ بايدن المرشّح لإعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني، يتعرّض لضغوط في الخارج وفي الداخل.

وترى الأغلبية الساحقة في الدول العربية (82%) أنّ ردّ فعل الولايات المتحدة "سيئ للغاية"، وفقاً لاستطلاع أجراه المركز العربي في واشنطن نُشر الخميس.

كذلك، أعرب 81% عن اعتقادهم بأنّ الحكومة الأمريكية "ليست جدية" بشأن العمل على إقامة دولة فلسطينية، وفقاً للاستطلاع الذي شمل ثمانية آلاف شخص في 16 دولة عربية.

وفي الداخل، ينتقد الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي السياسة التي يعتبرها مؤيّدة لإسرائيل أكثر من اللازم، في حين يعرب الأمريكيون العرب عن سخطهم إزاء هذا الدعم.

وبات بايدن يُقابَل بمتظاهرين يلوّحون بالأعلام الفلسطينية ويردّدون شعار "جو (بايدن) الإبادة الجماعية".