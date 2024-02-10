ارتفعت، السبت، حصيلة الحرب على قطاع غزة التي تُحاكم إسرائيل على إثرها بتهمة الإبادة الجماعية، لتبلغ "28 ألفاً و64 شهيداً، و67 ألفاً و611 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأفادت وزارة الصحة بغزة، في بيان، بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفاً و64 شهيداً، و67 ألفاً و611 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 117 شهيداً و152 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وذكرت الوزارة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

يأتي ذلك بينما تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس، ومعظم ضحاياها من الأطفال والنساء، وفق السلطات الفلسطينية، كما تسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.

بينما أفاد مراسل TRT عربي، السبت، بتوسيع غارات الاحتلال الجوية على مدينة رفح الحدودية، ما أدّى إلى سقوط أكثر من 43 شهيداً على مدار اليوم.

وفي الساعات الأخيرة استهدفت الغارات الإسرائيلية سيارة تُقل اثنين من عناصر الشرطة الفلسطينية في حي البرازيل، وقبلها بدقائق استهدفت أيضاً منزلاً بمدينة رفح أسفر عن سقوط 11 شهيداً، وفق المراسل.

ورصد مراسل TRT عربي تحليق أسراب من الطائرات العسكرية الإسرائيلية في محيط مستشفى الكويتي على ارتفاع منخفض، ما أثار قلق المدنيين الذين ينتظرون هدنة إنسانية بفارغ الصبر.

فلسطين تطالب واشنطن بوقف "جنون" إسرائيل

طالبت فلسطين، السبت، واشنطن بـ"تحرك جدي لوقف الجنون" الإسرائيلي، مع استعداد تل أبيب لاجتياح محافظة رفح، آخر ملاذ للنازحين بقطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح لمتحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وقال أبو ردينة إن "الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة)، ومحاولة تهجير المواطنين الفلسطينيين، لا يعفيان الإدارة الأمريكية من المسؤولية".

وأضاف: "المطلوب من الإدارة الأمريكية إجبار الاحتلال على وقف مجازر الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها ما حصل اليوم في مدينة رفح، وذهب ضحيتها 25 شهيداً وعشرات الجرحى، والتي ستدفع الأمور إلى حافة الهاوية".

وتابع: "على الإدارة الأمريكية أن تتحرك بشكل مختلف وجدّي لوقف هذا الجنون الإسرائيلي، الذي أدى إلى توسع ساحات الحرب في المنطقة، ويمهد لحروب إقليمية مستمرة".

ودعا متحدث الرئاسة الفلسطينية العالم إلى "الوقوف صفاً واحداً لوقف هذا العدوان الإسرائيلي وشلال الدم الفلسطيني ووقف التهجير".

وفي وقت سابق السبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من "إجلاء واسع النطاق" للمدنيين من المدينة وضواحيها.

وبناء على ذلك حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من "كارثة ومجزرة عالمية" في حال اجتاحت إسرائيل محافظة رفح.

منسّق أممي: معاناة سكان رفح لا يمكن تصورها

قال منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، إن معاناة سكان مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة لا يمكن تصورها.

وأضاف غريفيث، في رسالة نشرها مساء الجمعة على حسابه عبر منصة "إكس" أن "أكثر من مليون نسمة من سكان مدينة رفح ليس لديهم مكان يذهبون إليه".

وأكد أن "معاناة سكان رفح لا يمكن تصورها".

وفي وقت سابق السبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من "إجلاء واسع النطاق" للمدنيين من المدينة وضواحيها.

وبناء على ذلك حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من "كارثة ومجزرة عالمية" في حال اجتاحت إسرائيل محافظة رفح.

ورفح، آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، وتضم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني، بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

ومنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي تطلب من السكان التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها "مناطق آمنة" لكنها لم تسلم من قصف المنازل والسيارات والمشافي.

وعلى إثر الفظائع المرتكبة بالقطاع تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية للمرة الأولى بتاريخها، ما قوبل بترحيب إقليمي وعالمي لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، فيما واجه ذلك معارضة أمريكية.