سياسة
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الحدود اللبنانية.. صاروخ يسقط بمستوطنة ودويّ صافرات إنذار بشمال إسرائيل
تضرر مبنى وسط مستوطنة "كريات شمونة" شمالي إسرائيل بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من الحدود اللبنانية دون وقوع إصابات. بينما دوّت صافرات إنذار بالمستوطنات الحدودية الإسرائيلية في الجليل الأعلى والجليل الغربي عقب إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان.
الحدود اللبنانية.. صاروخ يسقط بمستوطنة ودويّ صافرات إنذار بشمال إسرائيل
رصد جيش الاحتلال عشرات الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة ومنطقة إصبع الجليل شمالي إسرائيل / صورة: AA
10 فبراير 2024

أصاب صاروخ مضاد للدبابات أطلق من جنوب لبنان، السبت، مبنى بشكل مباشر وسط مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل، دون وقوع إصابات، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة 12 العبرية الخاصة: "بشكل مفاجئ، وبدون تفعيل صافرات الإنذار، إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على كريات شمونة، حيث أصاب مبنى وسط المدينة، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات".

وحتى الساعة 16:50 ت.غ، لم يصدر تعليق رسمي من السلطات الإسرائيلية أو اللبنانية على ما نقلته القناة العبرية.

ومنذ الخميس، ارتفعت وتيرة القصف المتبادل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على الحدود والمناطق القريبة منها بين الجانبين.

والجمعة، رصد جيش الاحتلال عشرات الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، باتجاه كريات شمونة ومنطقة إصبع الجليل شمالي إسرائيل.

في السياق أفادت مراسلة TRT عربي بدوي صافرات إنذار بالمستوطنات الحدودية الإسرائيلية في الجليل الأعلى والجليل الغربي عقب إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان، تزامناً مع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على بلدات لبنانية ما أدى إلى مقتل لبناني وإصابة آخرين.

كما نفذ طيران الاحتلال غارات عنيفة على مناطق بالقطاع الأوسط والقطاع الغربي اللبناني، ووقع على إثره تدمير أحياء كاملة وإصابة عدد من المدنيين، وفق المراسلة.

وقالت المراسلة: "إن حزب الله اللبناني نعى عنصراً من مقاتليه عقب سقوطه جراء الغارات الإسرائيلية".

وأعلن حزب الله تنفيذه خمس عمليات عسكرية استهدف فيها تمركزاً لجنود إسرائيليين وإلحاق إصابات بصفوفهم، بالإضافة إلى الاستيلاء على مسيّرة إسرائيلية.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة ذهبت بتل أبيب إلى محكمة العدل الدولية، لأول مرة في تاريخها، لتحاكَم بتهمة "ارتكاب إبادة جماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، ومدنيين لبنانيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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