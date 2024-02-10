سياسة
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قطر تفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وتحتفظ بلقب كأس آسيا
فاز منتخب قطر "العنّابي" بلقب كأس آسيا في كرة القدم بعد فوزه على نظيره الأردني بتسجيله ثلاثية من 3 ركلات جزاء.
قطر تفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وتحتفظ بلقب كأس آسيا
حافظت قطر على سجلها خالياً من الهزائم في 14 مباراة توالياً (13 فوزاً وتعادل واحد حسمت فيه النتيجة بركلات الترجيح) / صورة: AFP
10 فبراير 2024

احتفظ منتخب قطر بلقب كأس آسيا في كرة القدم بعد فوزه على نظيره الأردني بتسجيله ثلاثية من 3 ركلات جزاء، السبت على استاد لوسيل.

وسلّم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قائد المنتخب حسن الهيدوس الكأس بعد أن ألبسه البشت القطري، على غرار ما فعل على المسرح عينه في نهائي مونديال 2022 مع قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي الذي أحرز اللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وكانت قطر أحرزت لقب نسخة الإمارات عام 2019 للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على اليابان 3-1 أيضاً.

وحافظت قطر على سجلها خالياً من الهزائم في 14 مباراة توالياً (13 فوزاً وتعادل واحد حسمت فيه النتيجة بركلات الترجيح).

وباتت قطر خامس دولة تنجح في الاحتفاظ بلقبها بعد كوريا الجنوبية (1956،1960)، إيران (1968،1972،1976)، السعودية (1984،1988) واليابان (2000،2004).

في المقابل، وعلى الرغم من الخسارة خاض "النشامى" بطولة رائعة وكسبوا الاحترام من خلال فوزهم اللافت على كوريا الجنوبية القوية 2-0 في نصف النهائي، ما يبشر بمستقبل باهر للمنتخب الأردني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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