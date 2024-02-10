سياسة
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مرهونة بالقدرة على إقناع حماس.. وفد إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة لبحث الهدنة
أفادت مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب تستعد لإرسال وفد إلى القاهرة الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن أسراها في قطاع غزة. ووفقاً للمصادر فإن القمة "مرهونة بقدرة مصر وقطر على إقناع حماس، بالتراجع عن مطالبها".
مرهونة بالقدرة على إقناع حماس.. وفد إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة لبحث الهدنة
تشهد مدينة تل أبيب موجة عنيفة من الاحتجاجات لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى صفقة تبادل لإعادة المحتجزين بغزة. / صورة: AFP
10 فبراير 2024

قال مسؤولون إسرائيليون، السبت، إنّ تل أبيب تستعد لإرسال وفد إلى القاهرة الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن أسراها في قطاع غزة.

ونقل موقع "واللا" العبري، عن مسؤولين لم يسمهم، قولهم إنه من المتوقع أن يصل رئيس "الموساد" دافيد برنياع، ورئيس "الشاباك" رنين بار، واللواء في الجيش نيتسان ألون، الأسبوع المقبل، إلى القاهرة، للاجتماع مع مسؤولين أمريكيين ومصريين وقطريين، لبحث الإفراج عن المحتجزين في غزة.

وقال المسؤولون الإسرائيليون: "القمة مرهونة بقدرة مصر وقطر على إقناع حماس، بالتراجع عن مطالبها"، وفق المصدر ذاته.

وسيشارك في الاجتماع، حسب المسؤولين الإسرائيليين، رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن.

وذكر المسؤولون الإسرائيليون أن نجاح المحادثات في القاهرة يعتمد على قدرة مصر وقطر على إقناع حماس بالتراجع عن المطالب الكبيرة التي قدمتها، و"الموافقة على المفاوضات على أساس مخطط باريس"، الذي جرى التوصل إليه قبل أسبوعين.

وحتى الساعة 18:50 (ت.غ)، لم يصدر تعليق رسمي من الأطراف المعنية حول ما نشره الموقع الإسرائيلي.

والجمعة، قال مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام عبرية متعددة: "إنّ تل أبيب رفضت معظم المقترحات التي تقدمت بها حماس، بشأنّ الخطوط العريضة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة".

وفي 28 يناير/كانون الثاني، عُقد اجتماع بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تجري عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.

والثلاثاء، أعلنت حماس، في بيان، تسليم ردّها إلى مصر وقطر حول "اتفاق الإطار" لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين حماس وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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