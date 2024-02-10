نعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مُسعفَي الهلال الأحمر الفلسطيني، يوسف زينو وأحمد المدهون، اللذين قُتلا في أثناء تأديتهما مهمة إنقاذ الطفلة هند رجب في قطاع غزة.

وقالت اللجنة في سلسلة منشورات عبر منصة "إكس"، السبت: "ببالغ الحزن والأسى، فُجعنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمقتل مسعفَي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يوسف زينو وأحمد المدهون، في أثناء تأديتهما مهمة طبية إنقاذ الطفلة هند رجب، 6 أعوام، في مدينة غزة".

وشددت اللجنة على أهمية حماية المدنيين، ويجب ألا يتعرض أي طفل أبداً للشعور بالرعب على حياته وهو محاط بجثث أفراد أسرته، هكذا كانت اللحظات الأخيرة لهند، وهو أمر يفوق الاحتمال. ما مرّت به هند يعبر عمَّا يشعر به آلاف الأطفال في غزة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وهو ما يفطر قلوبنا جميعاً".

وتابعت: "لا بدَّ من حماية العاملين في المجال الطبي والسماح لهم بأداء عملهم في أمان، بما في ذلك القدرة على الوصول إلى مَن هُم في حاجة إلى الرعاية الطبية".

واختتمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حديثها بالقول إن "المستجيبين الأوائل يخاطرون بحياتهم كل يوم لتقديم الدعم للأهالي في غزة، ولا ينبغي أبداً أن يكونوا عُرضةً للقتل في أثناء أدائهم عملهم المنقذ للحياة".

وفي وقت سابق السبت، قالت متحدثة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ: "أبلغتنا مصادر من العائلة بأنهم عثروا على الطفلة هند مقتولة داخل مركبة، وفيها 6 جثامين لأفراد عائلتها، بينهم الطفلة ليان، فيما كان بعض الجثث متحللاً"، وذلك بعد مرور 12 يوماً على فقدانها.

وفي بيان، أعلنت الجمعية العثور على مركبة الإسعاف التابعة لها، "التي خرجت لإنقاذ الطفلة هند منذ 12 يوماً، مقصوفة في منطقة تل الهوى (غرب) وداخلها شهداء الطاقم المسعف".

وتابعت: "العثور على مركبة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني مقصوفة في منطقة تل الهوى، واستشهاد الطاقم يوسف زينو وأحمد المدهون، بعد فقدان آثارهما في أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند منذ 12 يوماً".

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، خرج طاقم إسعاف الهلال الأحمر لإنقاذ الطفلتين "ليان (15 عاماً)، وهند، بعد محاصرتهما بدبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده داخل مركبة وُجدتا فيها مع أفراد أسرتهما قرب محطة فارس للوقود غرب مدينة غزة"، وفق بيان صدر عن الجمعية آنذاك.

وبعدها بيوم، أعلنت الجمعية مقتل الطفلة ليان حين كانت "تتحدث على الهاتف مع طاقم الهلال، طالبة النجدة، فيما بقيت هند محاصرة داخل المركبة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده".

وخلال الأسبوعين الماضيين، أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله الملحوظ في عدة مناطق من محافظة غزة، حيث تزامن ذلك مع تنفيذ عمليات عسكرية وقصف جوي ومدفعي مكثف، وطلب إخلاء عدة أحياء سكنية.

وفجر السبت، انسحب الجيش من عدة مناطق غرب مدينة غزة، ما سمح لهذه الجريمة بالتكشف.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".