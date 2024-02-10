سياسة
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مراسل TRT عربي في تل أبيب يتعرض لاعتداء على الهواء
تعرض مراسل TRT عربي في تل أبيب فهمي شتيوي، مساء السبت، لاعتداء من قبل متطرفين إسرائيليين خلال تغطيته للاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة.
مراسل TRT عربي في تل أبيب يتعرض لاعتداء على الهواء
مراسل TRT عربي في تل أبيب يتعرض لاعتداء على الهواء / Others
10 فبراير 2024

تعرض مراسل TRT عربي في تل أبيب فهمي شتيوي، مساء السبت، لاعتداء من قبل متطرفين إسرائيليين خلال تغطيته للاحتجاجات.

وتهجم متطرفون إسرائيليون على مراسل TRT عربي، على الهواء مباشرة خلال بث مباشر من تل أبيب.

وحاول المتطرفون منع المراسل من تغطية الاحتجاجات المتصاعدة في الشارع الإسرائيلي بسبب الحرب على قطاع غزة.

وأشار مراسل TRT عربي فهمي شتيوي في منشور له على منصة إكس، إلى أن الإسرائيليين حاولوا منعه من نقل ما يحدث من احتجاجات غاضبة بسبب الحرب على غزة.

وتابع "مرة أخرى يتهجم علينا أثناء البث اسرائيليون وهذه المرة من قلبتل أبيب، محاولين منعنا من نقل ما يحدث في الشارع الاسرائيلي من احتجاجات غاضبة بسبب الحرب على غزة وعدم تحقيق أهداف الحرب بعد 127 يومًا! مستمرون بالتغطية ونقل الحقيقة!"

مصدر:TRT عربي - وكالات
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