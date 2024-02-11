استشهد السبت الشاب الفلسطيني محمد خضور (19 عاماً)، من بلدة بدو شمال غرب القدس، متأثراً بإصابته بطلق ناري بالرأس من الاحتلال (الإسرائيلي) في وقت سابق السبت، ما يرفع الحصيلة إلى 389 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت إذاعة صوت فلسطين إن خضور أصيب "عندما كان مع شابَّين آخرَين في سيارتهما، مما يرفع عدد شهداء محافظة القدس إلى 6 شهداء منذ بداية العام".

اقتحامات مستمرة

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد، بلدتي سعير والشيوخ شمال شرق الخليل، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين. وتخلل عمليات المداهمة تحطيم المنازل المستهدفة والاعتداء على أصحابها، وإجراء تحقيقات ميدانية معهم، والاعتداء على بعضهم بوحشية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد، قريتي روجيب ودير الحطب شرق نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت القرية واقتحمت وحاصرت عدداً من منازل المواطنين، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع مجموعات من الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل صوت والغاز السام والمُدمع، دون أن يبلغ عن إصابات حتى إعداد هذا الخبر.

وشهدت قرية دير الحطب شرق نابلس، عمليات اقتحام مماثلة لمنازل المواطنين، تخللها تحطيم المنازل المستهدفة والاعتداء على أصحابها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في السياق ذاته، اعتدى مستوطنون السبت، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على مزارعين ورعاة ماشية في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مستوطني "متسبي يائير" و"سوسيا"، المقامتِين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم بمسافر يطا، هاجموا، مدججين بالسلاح، المواطنين وشتموهم بألفاظ نابية، وطاردوا رعاة الماشية في قرى المفقرة، والتوانه، وأقويويص، وشعب البطم، ومغاير العبيد، وفتشوا، متخفين بزي جنود الاحتلال، عدداً من الكهوف ومساكن المواطنين. كما دهس جيش الاحتلال ناقة في منطقة أم حميطة قرب قرية الحلاوة بمسافر يطا.

ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعدت إسرائيل عملياتها بالضفة مخلفة، إضافة إلى الشهداء، نحو 4 آلاف و450 مصاباً، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ونحو 6940 معتقلاً وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

وخلفت الحرب على قطاع غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".