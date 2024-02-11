سياسة
2 دقيقة قراءة
"تشجع روسيا على غزو الناتو".. البيت الأبيض: تصريحات ترمب مروعة
رفض البيت الأبيض تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تشجع على غزو روسيا دولاً أعضاء في حلف شمال الأطلسي، واصفاً تلك التصريحات بأنها "مروعة‭‭‭ ‬‬‬وفاقدة للصواب وتعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر".
"تشجع روسيا على غزو الناتو".. البيت الأبيض: تصريحات ترمب مروعة
البيت الأبيض يرفض تصريحات للرئيس السابق ترمب عن تشجيع روسيا على "غزو الناتو" / صورة: AFP
11 فبراير 2024

وصف البيت الأبيض السبت، تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، شجع فيها على غزو روسيا دولاً أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بأنها "مروعة وتعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر".

وكان ترمب قال خلال تجمع انتخابي في ساوث كارولاينا، إن "أحد رؤساء دولة كبيرة (عضو في حلف الأطلسي) قال: إذا لم ندفع (الالتزامات المالية المقررة للحلف) وهاجمتنا روسيا فهل ستحمينا؟".

وأجاب ترمب: "إذا لم تدفعوا وتخلفتم عن السداد فلن أحميكم. في واقع الأمر سأشجعهم (الروس) على عمل ما يريدون. عليكم أن تدفعوا وتسددوا فواتيركم".

وعلّق المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، على تصريحات ترمب قائلاً إن "تشجيع الأنظمة القاتلة لغزو أقرب حلفائنا أمر مروع وفاقد للصواب".

كما اعتبر بيتس أن تلك التصريحات "تعرض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار العالمي واقتصادنا في الداخل للخطر".

يشار إلى أن علاقة ترمب ببعض الحلفاء في الناتو لم تكن على ما يرام، خلال رئاسته للولايات المتحدة.

إذ وجه عديداً من الانتقادات العلنية لعدد من الدول الأوروبية التي أتت مشاركتها في التزامات الناتو المالية ضئيلة مقارنة مع بلاده، ما أثار ريبة تلك الدول ومخاوفها من تنصُّل الولايات المتحدة من واجباتها ضمن الحلف الدفاعي، لا سيّما بوجه روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us