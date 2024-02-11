وصف البيت الأبيض السبت، تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، شجع فيها على غزو روسيا دولاً أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بأنها "مروعة وتعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر".

وكان ترمب قال خلال تجمع انتخابي في ساوث كارولاينا، إن "أحد رؤساء دولة كبيرة (عضو في حلف الأطلسي) قال: إذا لم ندفع (الالتزامات المالية المقررة للحلف) وهاجمتنا روسيا فهل ستحمينا؟".

وأجاب ترمب: "إذا لم تدفعوا وتخلفتم عن السداد فلن أحميكم. في واقع الأمر سأشجعهم (الروس) على عمل ما يريدون. عليكم أن تدفعوا وتسددوا فواتيركم".

وعلّق المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، على تصريحات ترمب قائلاً إن "تشجيع الأنظمة القاتلة لغزو أقرب حلفائنا أمر مروع وفاقد للصواب".

كما اعتبر بيتس أن تلك التصريحات "تعرض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار العالمي واقتصادنا في الداخل للخطر".

يشار إلى أن علاقة ترمب ببعض الحلفاء في الناتو لم تكن على ما يرام، خلال رئاسته للولايات المتحدة.

إذ وجه عديداً من الانتقادات العلنية لعدد من الدول الأوروبية التي أتت مشاركتها في التزامات الناتو المالية ضئيلة مقارنة مع بلاده، ما أثار ريبة تلك الدول ومخاوفها من تنصُّل الولايات المتحدة من واجباتها ضمن الحلف الدفاعي، لا سيّما بوجه روسيا.