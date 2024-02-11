كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعض التفاصيل المتعلقة بالعملية العسكرية المرتقبة في رفح، حيث يتكدس نحو نصف سكان قطاع غزة بعد أن نزحوا من مناطقهم، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نتنياهو أبلغ مسؤولين أن "عملية رفح يجب أن تكتمل قبل بدء شهر رمضان".

وقال نتنياهو في مقابلة ضمن برنامج "هذا الأسبوع مع جورج ستيفانوبولوس" عبر قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، تُبث الأحد، إن "النصر في متناول اليد، وسنفعل ذلك. سنسيطر على آخر كتائب حماس، وعلى ورفح، وهي المعقل الأخير".

وتابع: "سنفعل ذلك مع ضمان المرور الآمن للسكان المدنيين حتى يتمكنوا من المغادرة. نحن نعمل على وضع خطة مفصلة لتحقيق ذلك، ولا نتعامل مع هذا الأمر بشكل عرضي".

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى "تطهير" مناطق في شمال رفح، "يمكن استخدامها مناطق آمنة للمدنيين"، على قوله.

ورد نتنياهو على المنتقدين القلقين بشأن مصير المدنيين في حال شن هجوم على رفح، قائلاً: "أولئك الذين يقولون إننا يجب ألا ندخل رفح مُطلقاً، يقولون لنا في الواقع إننا يجب أن نخسر الحرب، ونترك حماس هناك".

توقيت "عملية رفح"

وفيما يتعلق بالتوقيت والمدة التي قد تستغرقها العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن نتنياهو أبلغ المجلس الوزراي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، بأن "إسرائيل ليس أمامها سوى شهر واحد لإكمال عمليتها في رفح".

ويُتوقع أن يبدأ رمضان، الشهر التاسع في التقويم الهجري للمسلمين، يوم 11 مارس/آذار المقبل، وهو وقت دائماً ما تتصاعد فيه التوترات في فلسطين، لا سيّما في القدس حيث المسجد الأقصى.

وحسب تقرير القناة 12 الإسرائيلية، فإن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، أبلغ، نتنياهو بأن "الجيش الإسرائيلي مستعد للعمل (في رفح)، "لكنه يحتاج إلى أن تقرر الحكومة أولاً ما تريد فعله مع النازحين من غزة الذين لجؤوا هناك".

وفي سياق متصل، نقلت القناة 12 أيضاً عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قوله، إن "الجيش يحتاج أيضاً إلى معرفة خطط الحكومة لمحور فيلادلفيا، وهو الطريق الأمني الذي يبلغ طوله 14 كيلومتراً على طول حدود غزة مع مصر".

ومحور فيلادلفيا، الذي يسمى أيضاً محور صلاح الدين، يقع على امتداد الحدود بين غزة ومصر، ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام (كامب ديفيد) بين مصر وإسرائيل عام 1979. وتسمح هذه الاتفاقية لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد ومحددة بالأرقام ونوعيات السلاح والآليات التي يمكن نشرها على ذلك المحور، وذلك بهدف إجراء دوريات على جانب المحور المصري، لمنع التهريب والتسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى.

ويحتشد أكثر من مليون فلسطيني في رفح، جنوبي قطاع غزة على الحدود المصرية، بعد أن نزحوا من المناطق الشمالية جراء القصف الإسرائيلي الشديد والمتواصل.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 28 ألفاً و64 شهيداً، و67 ألفاً و611 مصاباً. يأتي ذلك وسط دعوات فلسطينية لواشنطن بـ"تحرك جدي لوقف الجنون" الإسرائيلي، مع استعداد الأخيرة لاجتياح مدينة رفح، آخر ملاذ للنازحين في غزة.