قمعت الشرطة الإسرائيلية تظاهرتين ضد حكومة بنيامين نتنياهو في مدينة تل أبيب السبت، واعتقلت 11 شخصاً، بتهمة "إثارة الشغب وانتهاك النظام".

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرنوت إن الشرطة قمعت تظاهرتين في ساحة كابلان وشارع أيالون وسط تل أبيب، حيث اعتقلت 11 شخصاً. وأشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية في شارع أيالون، وفق الصحيفة ذاتها.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في عدة مدن بينها القدس وتل أبيب وهرتسليا (وسط) وحيفا (شمال)، مطالبين بإقالة الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى صفقة تبادل لإعادة الأسرى من قطاع غزة.

كما تحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء السبت، عن "مشاركة مئات في مظاهرة قبالة مقر إقامة نتنياهو في القدس، وآخرون أمام منزله في قيسارية (شمال)".

ويقدر مسؤولون إسرائيليون أن نحو 136 رهينة لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، منذ شن حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هجوماً على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع.

وأسرت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 239 شخصاً على الأقل في بلدات ومدن محيط غزة، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".