سياسة
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"الحوثي" تعلن مقتل 17 من ضباطها بغارات أمريكية-بريطانية على الحديدة
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مقتل 17 من ضباطها بغارات شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على بلادهم دون تحديد مكان وزمان مقتلهم، وجرى تشييعهم في موكب جنائزي مهيب على حد تعبيرها.
"الحوثي" تعلن مقتل 17 من ضباطها بغارات أمريكية-بريطانية على الحديدة
الحوثيون يشيعون 17 ضابطاً قُتلوا بغارات أمريكية-بريطانية على الحديدة / صورة: AA
11 فبراير 2024

قُتل 17 ضابطاً من الحوثيين السبت، إثر 3 غارات أمريكية-بريطانية على مديرية الصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن، حسبما أعلنت وسائل إعلام جماعة الحوثي.

والصليف هي أكبر مديريات محافظة الحديدة، وتحتضن ميناء بحرياً استراتيجياً، كما تعد الحديدة، واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي 3 موانٍ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطاً ساحلياً طويلاً.

وأعلنت جماعة الحوثي السبت، مقتل ضباطها الـ17 بغارات شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على بلادهم دون تحديد مكان وزمان مقتلهم، وجرى تشييعهم في موكب جنائزي مهيب على حد تعبيرها.

وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها الجماعة سقوط ضحايا من عناصرها جراء الغارات الأمريكية-البريطانية.

وكانت المرة الأولى في يوم انطلاق العمليات الأمريكية-البريطانية في اليمن في 12 يناير/كانون الثاني الماضي حينما أعلنت مقتل 5 من قواتها وإصابة 6 آخرين.

وقبل أيام، أعلن الجيش الأمريكي أن جماعة الحوثي أطلقت 6 صواريخ باليستية على سفينتين في البحر الأحمر وخليج عدن، مضيفاً أن إحدى السفن أبلغت عن أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.

وهدد زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي في وقت سابق بتصعيد الهجمات في البحر الأحمر إن استمر العدوان وحصار قطاع غزة.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر.

وتضامناً مع غزة، التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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