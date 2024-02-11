سياسة
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استشهاد 112 فلسطينياً خلال 24 ساعة بغزة ووفاة مرضى بمستشفى الأمل المحاصر
استشهد 112 فلسطينياً وأصيب 173 في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد الشهداء إلى 28176 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. فيما توفي 3 مرضى بسبب نقص الأكسيجين في مستشفى الأمل المحاصر.
استشهاد 112 فلسطينياً خلال 24 ساعة بغزة ووفاة مرضى بمستشفى الأمل المحاصر
استشهاد 112 فلسطينياً خلال 24 ساعة بغزة ووفاة مرضى بمستشفى الأمل المحاصر / صورة: AA
11 فبراير 2024

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة باستشهاد 112 فلسطينياً وإصابة 173 في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد الشهداء الأحد، إلى 28176 فلسطينياً وإصابة 67784 في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

واستشهد 25 مواطناً على الأقل وأصيب العشرات جراء قصف على منزل يؤوي نازحين شرقي رفح جنوب قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق وسط القطاع، مخلفة شهداء وجرحى، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)

وفي اليوم 128 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة صباح الأحد، على مناطق جنوب خان يونس. وكانت مصادر محلية أفادت باستشهاد امرأة وإصابة عدد آخر بينهم طفلة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً لعائلة أبو سلمية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وتستمر طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات عنيفة في منطقة رفح، وسط أنباء عن اقتراب تنفيذه لعملية اجتياح بري للمدينة المكتظة بأكثر من 1.3 مليون من الأهالي والنازحين قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وكان مصادر طبية، أفادت الليلة الماضية، باستشهاد نحو 42 مواطناً جراء غارات الاحتلال على المنازل والمركبات في مدينة رفح منذ فجر امس. وفي حصيلة غير نهائية، خلف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، أكثر من 28064 شهيدا و67611 جريحاً، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام محلية باستشهاد فلسطيني برصاص قناص إسرائيلي في ساحة مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

استشهاد مرضى بمشفى الأمل

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 3 مرضى بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الأكسيجين إلى مستشفى الأمل منذ نحو أسبوع.

كما نفى تقارير أكدت إدخال الاحتلال أجهزة طبية إلى مستشفى الأمل، وأشار إلى أن قوات الاحتلال دمرت أجهزة طبية داخل المستشفى واعتدت على طاقمه قبل أن تعتقل 9 أشخاص.

وأوضح الهلال الفلسطيني أن الاحتلال يواصل منع إدخال الوقود لعمل المولدات بمستشفى الأمل مما يهدد بتوقف الخدمة.

وأضاف: "يواصل الاحتلال منع إدخال الوقود اللازم لعمل مولدات الكهرباء رغم أن مخزون الوقود أوشك على الانتهاء خلال يومين من الآن، ما يهدد بتوقف المستشفى عن العمل في ظل استمرار حصاره لليوم الحادي والعشرين على التوالي بمن فيه من مرضى وجرحى وطواقم طبية وإدارية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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