سياسة
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أهم مراحل الصفقة.. ضوء أخضر من الكونغرس الأمريكي لبيع تركيا مقاتلات F-16
فيما يعد ضوءاً أخضر للمضي في بيع تركيا 40 طائرة مقاتلة من طراز F-16، لم يُبدِ الكونغرس أي تحفظ على ملف الصفقة بعد انتهاء فترة دراسة الإخطار المقدم من الإدارة الأمريكية، ما يعني تجاوز أهم مراحلها دون عوائق تذكر.
أهم مراحل الصفقة.. ضوء أخضر من الكونغرس الأمريكي لبيع تركيا مقاتلات F-16
ضوء أخضر من الكونغرس الأمريكي لبيع تركيا مقاتلات F-16 / صورة: AA
11 فبراير 2024

منح الكونغرس الأمريكي ضوءاً أخضر لبيع تركيا طائرات F-16، بعد انتهاء فترة دراسته الإخطار المقدم من الإدارة الأمريكية دون تحفظ يعيق الصفقة.

والسبت، انتهت المدة الرسمية المقدرة بـ15 يوماً بعد وصول الإخطار إلى الكونغرس في 26 يناير/كانون الثاني، لتنتهي بذلك أهم مرحلة في صفقة بيع تركيا مقاتلات F-16.

ولم يُبدِ أي سيناتور تحفُّظه على الصفقة، بخلاف اعتراض سيناتور ولاية كنتاكي راند باول، كما لم تُجرِ لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أي تحرك قانوني يتماشى مع هذا الاعتراض.

وبهذا، انتهت فترة 15 يوماً في الكونغرس، دون عائق أمام بدء عملية البيع بين المؤسسات ذات الصلة وفقاً لقانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكية (AECA).

وينص القانون المذكور على أن الفترة المحددة لإبداء التحفظ على صفقات الأسلحة في الكونغرس، 15يوماً للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، و30 يوماً للدول غير الأعضاء في الحلف.

ويحق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تقييم مبيعات الأسلحة الدول الأجنبية والاعتراض عليها.

ووافقت اللجنتان على بيع تركيا طائرات F-16 في بيانيهما يوم 26 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم الذي وصل فيه إخطار الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس.

وكانت تركيا طلبت من الولايات المتحدة 40 طائرة مقاتلة جديدة من طراز "إف-16 بلوك 70"، ومعدات تحديث 79 مقاتلة في أسطول الجيش التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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