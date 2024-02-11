سياسة
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مخاوف إسرائيلية من دخول مساعدات لغزة دون تفتيش حال اجتياح رفح
تخشى إسرائيل من إدخال مصر مساعدات إنسانية إلى غزة، دون تفتيش إسرائيلي، تزامناً مع توجهها إلى التوغل في مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوبي القطاع، رغم التحذيرات الدولية، حسبما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
مخاوف إسرائيلية من دخول مساعدات لغزة دون تفتيش حال اجتياح رفح
شاحنات المساعدات الإغاثية خلال دخولها في وقت سابق من معبر رفح إلى غزة / صورة: AFP
11 فبراير 2024

تحدثت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الأحد، عن خشية إسرائيل من إدخال مصر مساعدات إنسانية إلى غزة، دون تفتيش إسرائيلي، تزامناً مع توجهها إلى التوغل في مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوبي القطاع، رغم التحذيرات الدولية.

وقالت الصحيفة: "مع قرب انتهاء العمليات الهجومية في خان يونس وتفكيك لواء حماس هناك، يستعد الجيش الإسرائيلي لمناورة برية في رفح".

وتابعت: "المهمة هناك هي تفكيك 4 كتائب تعتبر، حسب تقديرات الجيش، أضعف بكثير من تلك التي في خان يونس، لكن التحدي يكمن في كيفية القتال فيما نحو 1.4 مليون مدني في رفح".

وقالت الصحيفة إن إسرائيل "تريد أن ترى في المستقبل القريب شيئين في سياق الحرب في غزة: الأول بالطبع هو صفقة الرهائن، والثاني هو التعامل مع محور فيلادلفيا"، لافتة إلى أن "مصر هي همزة الوصل بين الهدفين".

وقالت إنه "دون التنسيق مع مصر والغطاء الأمريكي، فإن هذا العمل التكتيكي قد يتحوّل إلى حدث استراتيجي يضر بأهداف الحرب".

وأشارت أنه إضافة إلى استمرار تظاهرات مستوطنين على المعابر الإسرائيلية ضد إدخال المساعدات إلى غزة، فإن "في إسرائيل مخاوف من أن تؤدي عملية عسكرية في رفح وسط رفض مصري، إلى إدخال مصر المساعدات عبر معبر رفح دون تفتيش إسرائيلي".

ورأت أن "التنسيق مع مصر، الذي يسمح لإسرائيل بإجراء فحص أمني لكل شاحنة تدخل القطاع عبر معبر رفح، يكاد أن يكون غير مسبوق، والإضرار به سيضرّ بأمن إسرائيل أكثر من مصر، ولذلك فإن الجيش منزعج ويحذّر من احتمال نقل أسلحة إلى هناك دون تفتيش".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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