اعتبر رئيس هيئة الأركان الألماني كارستن بروير أن احتمالات التهديد الروسي وتوسع الحرب في أوكرانيا تتزايد، مشدداً على أن بلاده يجب أن تستعد للحرب في غضون 5 سنوات.

وأوضح بورين في حديث لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية أن "الاستعداد للحرب" عبارة عن عملية مرحلية.

وقال: "ليس لدينا وقت إلى ما لا نهاية، لأنه ولأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، تُفرض علينا حرب محتملة من الخارج"، مضيفاً: "عندما أتابع المحللين وأرى احتمال تهديد عسكري من روسيا، فهذا يعني لنا وقت استعداد من 5 إلى 8 سنوات".

وفي رده على سؤال حول توسيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب إلى ما وراء أوكرانيا أجاب بروير: "أولاً وقبل كل شيء النوايا. أرى ذلك فيما يكتبه بوتين ويقوله، وفي أفعاله في أوكرانيا. وهذا يشمل القدرات العسكرية. رأينا أن روسيا تحولت إلى اقتصاد الحرب بقرار مجلس الدوما. الآن الاحتمال يتزايد".

يشار إلى أن ألمانيا أعلنت عقب اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، زيادة الإنفاق على الدفاع وأنشأت صندوقاً خاصاً بقيمة 100 مليار يورو لشراء أنظمة أسلحة متقدمة وتحديث القوات المسلحة للبلاد.

ووقعت الحكومة الألمانية عديداً من العقود شراء الأسلحة، أهمها شراء مقاتلات F-35 ومروحيات نقل من طراز شينوك الأمريكية، ونظام دفاع صاروخي إسرائيلي الصنع من طراز "آرو 3".