قالت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، إن أسيرين إسرائيليين قُتلا وأصيب 8 آخرون بجراح خطيرة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال آخر 96 ساعة.

وذكرت الكتائب، في منشور على منصة تليغرام، اليوم الأحد، أن أوضاع (الأسرى لديها) تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم.

وحمّلت القسَّام إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة المصابين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

وحتى الساعة 12:25 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق على منشور "القسام".

وخلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، أعلنت كتائب "القسام" في مرات عديدة أن القصف الإسرائيلي على القطاع أدى إلى مقتل وإصابة عديد من الأسرى الإسرائيليين لديها.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت "حماس" هجوماً على مستوطنات غلاف غزة قُتل فيه نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب نحو 5431، وأُسر 239 على الأقل، علما أنه أثيرت في الداخل الإسرائيلي اتهامات بمسؤولية الجيش عن مقتل عديد منهم عملاً ببروتوكول "هانيبال"، القاضي بالقضاء على الآسر حتى لو معنى ذلك التضحية بالأسير.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيراً إسرائيليّاً في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.​​​​​​​

يأتي ذلك وسط تأجج مخاوف وتحذيرات عربية ودولية من تصاعد كبير في أرقام الضحايا وتفاقم أزمة المجاعة، حال التوغل في محافظة رفح الجنوبية المكتظة بالنازحين، وهو ما أعلنت إسرائيل استعدادها للإقدام عليه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد "28 ألفاً و176 شهيداً و67 ألفاً و784 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقاً للسلطات الفلسطينية.

كما تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح في إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليونَي فلسطيني، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، حسب الأمم المتحدة.