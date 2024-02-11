تساءلت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" كاثرين راسل، الأحد، "كم من الأطفال سيموتون قبل أن ينتهي هذا الكابوس في قطاع غزة"؟

جاء ذلك في معرض تعليقها على استشهاد الطفلة هند رجب، 6 أعوام، في مدينة غزة.

وقالت راسل، في منشور على حساب المنظمة الأممية عبر منصة "إكس": "أنباء مفجعة عن العثور على جثمان الطفلة الصغيرة مع أقاربها وعمال الإنقاذ الذين حاولوا إعادتها بأمان إلى والدتها".

وفي وقت سابق السبت، قالت متحدثة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، في تصريح صحفي: "أبلغتنا مصادر من العائلة بأنهم عثروا على الطفلة هند مقتولة داخل مركبة، وفيها 6 جثامين لأفراد عائلتها، بينهم الطفلة ليان، فيما كان بعض الجثث متحللاً"، وذلك بعد مرور 12 يوماً على فقدانها.

وفي بيان، أعلنت الجمعية العثور على مركبة الإسعاف التابعة لها، "التي خرجت لإنقاذ الطفلة هند منذ 12 يوماً، مقصوفة في منطقة تل الهوى (غرب) وداخلها شهداء الطاقم المسعف".

وتابعت: "العثور على مركبة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني مقصوفة في منطقة تل الهوى، واستشهاد المسعفَين يوسف زينو وأحمد المدهون، بعد فقدان آثارهما في أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند منذ 12 يوماً".

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، خرج طاقم إسعاف الهلال الأحمر لإنقاذ الطفلتين "ليان (15 عاماً)، وهند، بعد محاصرتهما بدبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده داخل مركبة وُجدتا فيها مع أفراد أسرتهما قرب محطة فارس للوقود غرب مدينة غزة"، وفق بيان صدر عن الجمعية آنذاك.

وبعدها بيوم، أعلنت الجمعية استشهاد الطفلة ليان حين كانت "تتحدث هاتفيّاً مع طاقم الهلال، طالبة النجدة، فيما بقيت هند محاصَرة داخل المركبة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده".

وخلال الأسبوعين الماضيين، أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي توغله الملحوظ في عدة مناطق من محافظة غزة، حيث تزامن ذلك مع تنفيذ عمليات عسكرية وقصف جوي ومدفعي مكثف، وطلب إخلاء عدة أحياء سكنية.

وفجر السبت، انسحب الجيش من عدة مناطق غرب مدينة غزة، ما سمح لهذه الجريمة بأن تُكشف.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".