توعّد عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي اليمنية، محمد علي الحوثي، بتوسيع الجماعة عملياتها ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، حال صعّدت تل أبيب عملياتها بقطاع غزة، وذلك في ظل الحديث عن اجتياح إسرائيلي مرتقب لرفح على الحدود مع مصر.

وحذّر الحوثي، في منشور عبر منصة "إكس"، مساء السبت، إسرائيل من تنفيذ عملية عسكرية برية بمدينة رفح، حيث نزح مئات الآلاف من الفلسطينيين تحت وطأة حرب "إبادة" غير مسبوقة في القطاع.

وكتب الحوثي: "نقول للكيان الإسرائيلي إن أي تصعيد في رفح أو غزة فلتعلموا أن مسارنا التصعيد، وطالما تفاقمت المأساة الإنسانية في غزة، واستمر الظلم، والقتل الجماعي للأهالي في غزة، فستتسع العمليات وفق المعطيات الميدانية".

وأكد الحوثي أن العمليات "مستمرة مع استمرار العدوان والحصار على غزة، حتى إيصال الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية إلى كل أنحاء القطاع، ووقف الجرائم الرهيبة والشنيعة، وجرائم الإبادة الجماعية لسكان غزة".

استهداف قاعدة أمريكية في سوريا

على صعيد منفصل، نفذت مجموعات تدعمها إيران محاولة هجومية بمسيَّرات انتحارية على قاعدة أمريكية في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، بتعرض القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز لهجوم بمسيّرات انتحارية في ساعات الليل.

وأشارت المصادر إلى أن المضادات الجوية في القاعدة دمرت المسيّرات قبل وصولها إلى أهدافها.

وتتعرض القواعد الأمريكية المتمركزة بالضفة الشرقية من النهر لهجمات بصواريخ ومسيّرات بين الحين والآخر من مليشيات مدعومة إيرانيّاً وتقاتل في صفوف النظام السوري.

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد "28 ألفاً و176 شهيداً و67 ألفاً و784 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقاً للسلطات الفلسطينية.