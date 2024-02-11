سياسة
2 دقيقة قراءة
"الحوثي" تتوعد إسرائيل.. ومسيَّرات انتحارية تهاجم قاعدة أمريكية بسوريا
توعّدت جماعة الحوثي اليمنية بتوسيع عملياتها ضد إسرائيل حال تصعيدها الحرب في قطاع غزة، فيما نفذت مليشيات تدعمها إيران محاولة هجومية بمسيَّرات انتحارية على قاعدة أمريكية في محافظة دير الزور، شرقي سوريا.
"الحوثي" تتوعد إسرائيل.. ومسيَّرات انتحارية تهاجم قاعدة أمريكية بسوريا
أكدت جماعة الحوثي أن العمليات مستمرة باستمرار العدوان على غزة حتى تصل المساعدات الإنسانية إلى كامل القطاع. / صورة: AP
11 فبراير 2024

توعّد عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي اليمنية، محمد علي الحوثي، بتوسيع الجماعة عملياتها ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، حال صعّدت تل أبيب عملياتها بقطاع غزة، وذلك في ظل الحديث عن اجتياح إسرائيلي مرتقب لرفح على الحدود مع مصر.

وحذّر الحوثي، في منشور عبر منصة "إكس"، مساء السبت، إسرائيل من تنفيذ عملية عسكرية برية بمدينة رفح، حيث نزح مئات الآلاف من الفلسطينيين تحت وطأة حرب "إبادة" غير مسبوقة في القطاع.

وكتب الحوثي: "نقول للكيان الإسرائيلي إن أي تصعيد في رفح أو غزة فلتعلموا أن مسارنا التصعيد، وطالما تفاقمت المأساة الإنسانية في غزة، واستمر الظلم، والقتل الجماعي للأهالي في غزة، فستتسع العمليات وفق المعطيات الميدانية".

وأكد الحوثي أن العمليات "مستمرة مع استمرار العدوان والحصار على غزة، حتى إيصال الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية إلى كل أنحاء القطاع، ووقف الجرائم الرهيبة والشنيعة، وجرائم الإبادة الجماعية لسكان غزة".

استهداف قاعدة أمريكية في سوريا

على صعيد منفصل، نفذت مجموعات تدعمها إيران محاولة هجومية بمسيَّرات انتحارية على قاعدة أمريكية في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، بتعرض القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز لهجوم بمسيّرات انتحارية في ساعات الليل.

وأشارت المصادر إلى أن المضادات الجوية في القاعدة دمرت المسيّرات قبل وصولها إلى أهدافها.

وتتعرض القواعد الأمريكية المتمركزة بالضفة الشرقية من النهر لهجمات بصواريخ ومسيّرات بين الحين والآخر من مليشيات مدعومة إيرانيّاً وتقاتل في صفوف النظام السوري.

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد "28 ألفاً و176 شهيداً و67 ألفاً و784 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقاً للسلطات الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us