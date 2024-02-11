سياسة
2 دقيقة قراءة
حماس تلوّح "بنسف" مفاوضات تبادل الأسرى حال اجتياح رفح
حذّرت حركة حماس الفلسطينية من أن أي هجوم بري للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح يعني إنهاء ملف "مفاوضات تبادل الأسرى"، وذلك بعدما كررت إسرائيل تهديدها باجتياح رفح، حيث نزح أكثر من مليون و300 ألف مدني بفعل عدوان إسرائيل المستمر منذ أكثر من 4 أشهر.
حماس تلوّح "بنسف" مفاوضات تبادل الأسرى حال اجتياح رفح
عائلات فلسطينية تبحث عن ملجأ في خيام مؤقتة في رفح / صورة: AA
11 فبراير 2024

قال قيادي في حركة حماس الفلسطينية إن أي هجوم بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الحدودية بقطاع غزة يعني "نسف مفاوضات التبادل".

وأضاف القيادي، في تصريحات نقلها تليفزيون "الأقصى"، التابع للحركة، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح".

تأتي تلك التصريحات، فيما يؤكد نتنياهو عزمه إطلاق عملية عسكرية في رفح، معتبراً أن "دخول تلك المدينة أمر حتمي لانتصار قواته على حماس".

وقال إن "النصر في متناول اليد بالسيطرة على رفح، المعقل الأخير لحماس"، حسب تعبيره.

في المقابل، يتصاعد القلق بين النازحين الذين تكدسوا في رفح داخل خيام أو ملاجئ غير مؤهلة، وحتى في الشوارع، من هجوم إسرائيلي وشيك.

وأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين بالتوجه جنوباً قبل شن هجمات سابقة على مدن بقطاع غزة، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي مفر واضح، وتقول وكالات إغاثة إن كثيرين "قد يموتون".

وتجري مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى صفقة بين المقاومة وإسرائيل، بعد أن سلمت الحركة ردَّها على اقتراح باريس إلى دولتي مصر وقطر، وسلمت إسرائيل كذلك ردها على اقتراحات حماس.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنَّت حماس هجوماً مفاجئاً على مستوطنات وقواعد عسكرية جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل مئات واحتجاز عشرات الأسرى واقتيادهم إلى قطاع غزة.

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد "28 ألفاً و176 شهيداً و67 ألفاً و784 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقاً للسلطات الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us