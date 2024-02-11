قال قيادي في حركة حماس الفلسطينية إن أي هجوم بري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الحدودية بقطاع غزة يعني "نسف مفاوضات التبادل".

وأضاف القيادي، في تصريحات نقلها تليفزيون "الأقصى"، التابع للحركة، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح".

تأتي تلك التصريحات، فيما يؤكد نتنياهو عزمه إطلاق عملية عسكرية في رفح، معتبراً أن "دخول تلك المدينة أمر حتمي لانتصار قواته على حماس".

وقال إن "النصر في متناول اليد بالسيطرة على رفح، المعقل الأخير لحماس"، حسب تعبيره.

في المقابل، يتصاعد القلق بين النازحين الذين تكدسوا في رفح داخل خيام أو ملاجئ غير مؤهلة، وحتى في الشوارع، من هجوم إسرائيلي وشيك.

وأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين بالتوجه جنوباً قبل شن هجمات سابقة على مدن بقطاع غزة، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي مفر واضح، وتقول وكالات إغاثة إن كثيرين "قد يموتون".

وتجري مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى صفقة بين المقاومة وإسرائيل، بعد أن سلمت الحركة ردَّها على اقتراح باريس إلى دولتي مصر وقطر، وسلمت إسرائيل كذلك ردها على اقتراحات حماس.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنَّت حماس هجوماً مفاجئاً على مستوطنات وقواعد عسكرية جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل مئات واحتجاز عشرات الأسرى واقتيادهم إلى قطاع غزة.

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد "28 ألفاً و176 شهيداً و67 ألفاً و784 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقاً للسلطات الفلسطينية.