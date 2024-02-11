أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، عن تعازيها للصومال والإمارات والبحرين في ضحايا تفجير إرهابي وسط العاصمة مقديشو.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "نشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في أرواح العسكريين الذين أسهموا في أمن الصومال خلال الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس (10 فبراير) في مقديشو".

وأضاف البيان أن "تركيا أعربت عن خالص التعازي والمواساة لشعبي الدولتين الشقيقتين ولذوي الضحايا، شهداء هذا العمل الإرهابي المشين، متمنية الشفاء للمصابين.

وأكدت الخارجية التركية أن أنقرة ستواصل دعم أمن الصومال واستقراره وازدهاره.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل ثلاثة من جنودها وضابط بحريني، مع إصابة 3 آخرين، بعد "تعرضهم لعمل إرهابي" في الصومال.

وأدان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بـ"شدة" هذا العمل الذي أودى بحياة هؤلاء الضباط، مؤكداً أنهم "كرسوا وقتهم من أجل الشعب والحكومة الصومالية".

ودعا الرئيس الصومالي الجهات المعنية إلى التحقيق فوراً في هذا الحادث.

ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد حركة الشباب، التي أُسست مطلع 2004، وتتبع تنظيم "القاعدة" فكريّاً، وتبنَّت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.