سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تعزي الصومال والإمارات والبحرين في الهجوم الإرهابي بمقديشو
قدمت تركيا تعازيها إلى الصومال والإمارات والبحرين في الضحايا الذين سقطوا جراء هجوم إرهابي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود إماراتيين وضابط بحريني في أثناء أدائهم مهمة تدريب بقاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو، مؤكدة دعم أمن الصومال واستقراره وازدهاره.
تركيا تعزي الصومال والإمارات والبحرين في الهجوم الإرهابي بمقديشو
الخارجية التركية أكدت أن أنقرة ستواصل دعم أمن الصومال واستقراره وازدهاره.   / صورة: AA
11 فبراير 2024

أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، عن تعازيها للصومال والإمارات والبحرين في ضحايا تفجير إرهابي وسط العاصمة مقديشو.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "نشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في أرواح العسكريين الذين أسهموا في أمن الصومال خلال الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس (10 فبراير) في مقديشو".

وأضاف البيان أن "تركيا أعربت عن خالص التعازي والمواساة لشعبي الدولتين الشقيقتين ولذوي الضحايا، شهداء هذا العمل الإرهابي المشين، متمنية الشفاء للمصابين.

وأكدت الخارجية التركية أن أنقرة ستواصل دعم أمن الصومال واستقراره وازدهاره.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل ثلاثة من جنودها وضابط بحريني، مع إصابة 3 آخرين، بعد "تعرضهم لعمل إرهابي" في الصومال.

وأدان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بـ"شدة" هذا العمل الذي أودى بحياة هؤلاء الضباط، مؤكداً أنهم "كرسوا وقتهم من أجل الشعب والحكومة الصومالية".

ودعا الرئيس الصومالي الجهات المعنية إلى التحقيق فوراً في هذا الحادث.

ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد حركة الشباب، التي أُسست مطلع 2004، وتتبع تنظيم "القاعدة" فكريّاً، وتبنَّت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us