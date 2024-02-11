قال نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، إن إسرائيل رحّلت صحفية أسيرة من الضفة إلى قطاع غزة، رغم ما يشهده من حرب مدمرة أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا، تواجه على إثرها تل أبيب اتهامات بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.

وقال النادي في بيان: "أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ صباح اليوم (الأحد) عن الأسيرة الصحفيّة سيقال يوسف قدوم (51 عاماً) من سكان بلدة شيوخ (شرقي محافظة) الخليل (جنوب)، وأقدمت على تر حيلها إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم (جنوبي القطاع)".

وأوضح البيان أن "الأسيرة المفرج عنها تعمل في تليفزيون فلسطين، اُعتقلت في الأول من فبراير/شباط الجاري، أمام حاجز عسكري قرب رام الله، وجرى نقلها إلى سجن هشارون، ثم إلى سجن الدامون (شمالي إسرائيل)".

ولفت إلى أن "الصحفية الفلسطينية من مواليد غزة، ومنذ سنوات طويلة تقيم في بلدة شيوخ شرقي حتى اعتقلها الاحتلال وقرر ترحيلها إلى غزة صباح اليوم".

وقال نادي الأسير إن "الاحتلال، وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلى جانب اعتقال عديد من عمال غزة في الضّفة، نفّذ اعتقالات بحقّ مواطنين لمجرد أنهم يحملون هوية تشير إلى أنهم من مواليد غزة".

ووفق نادي الأسير، فإن عدد الأسيرات في سجن الدامون يبلغ 45 أسيرة على الأقل، فيما "لا تتوفر معطيات عن عدد أسيرات غزة المعتقلات في بقية معسكرات الاحتلال، وهن، كباقي معتقلي غزة، رهن الإخفاء القسري".

وبلغت حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى صباح اليوم الأحد أكثر من 6950، حسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير.

ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّدت إسرائيل عملياتها بالضفة مخلفة 389 قتيلاً ونحو 4 آلاف و450 مصاباً، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وخلفت الحرب على قطاع غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية.