كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن قطيعة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب تصريحات الأخير بأن الرد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة "مبالغ فيه".

وقال نتنياهو في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" إنه لم يتحدث مع بايدن منذ صدرت عن الأخير تلك التصريحات.

وفي مقابلة أخرى مع شبكة "إيه.بي.سي" قال نتنياهو إن "عدداً كافياً" من 132 أسيراً إسرائيليّاً على قيد الحياة في غزة يبرر استمرار الحرب الإسرائيلية في المنطقة.

وردّاً على سؤال عن عدد الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة، قال نتنياهو إن العدد "كافٍ لتبرير نوع الجهود التي نقوم بها".

كما أشار نتنياهو في تصريحات أخرى إلى أن إدارته ستفعل أقصى ما في وسعها "لاستعادة جميع الأحياء، وبصراحة، جثث الموتى أيضاً".

وبرر قتل المدنيين الفلسطينيين في "حرب الإبادة الجماعية" التي يشنها جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقللاً من أمرهم بقوله إن "مدنيّاً فلسطينيّاً يلقى حتفه مقابل كل قتيل من مسلحي حماس في غزة"، على حد تعبيره.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".