سياسة
2 دقيقة قراءة
نتنياهو يكشف عن قطيعة مع بايدن ويبرر قتل المدنيين بحجة "حماس"
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن قطيعة تبلورت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب تصريحاته حول الحرب على قطاع غزة، موضحاً أن عدد الأسرى الأحياء في غزة "كافٍ" لتبرير الحرب، وقال: "يُقتل مدني مقابل كل عنصر من حماس".
نتنياهو يكشف عن قطيعة مع بايدن ويبرر قتل المدنيين بحجة "حماس"
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أرشيفية. / صورة: Getty Images
11 فبراير 2024

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن قطيعة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب تصريحات الأخير بأن الرد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة "مبالغ فيه".

وقال نتنياهو في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" إنه لم يتحدث مع بايدن منذ صدرت عن الأخير تلك التصريحات.

وفي مقابلة أخرى مع شبكة "إيه.بي.سي" قال نتنياهو إن "عدداً كافياً" من 132 أسيراً إسرائيليّاً على قيد الحياة في غزة يبرر استمرار الحرب الإسرائيلية في المنطقة.

وردّاً على سؤال عن عدد الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة، قال نتنياهو إن العدد "كافٍ لتبرير نوع الجهود التي نقوم بها".

كما أشار نتنياهو في تصريحات أخرى إلى أن إدارته ستفعل أقصى ما في وسعها "لاستعادة جميع الأحياء، وبصراحة، جثث الموتى أيضاً".

وبرر قتل المدنيين الفلسطينيين في "حرب الإبادة الجماعية" التي يشنها جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقللاً من أمرهم بقوله إن "مدنيّاً فلسطينيّاً يلقى حتفه مقابل كل قتيل من مسلحي حماس في غزة"، على حد تعبيره.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us