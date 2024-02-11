نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن ضباط بالجيش، لم تسمِّهم، أن قوة إسرائيلية استولت قبل أسبوع على 200 مليون شيكل (54.29 مليون دولار) بعد اقتحامها "بنك فلسطين" في مدينة غزة.

وذكر الضباط أن "جنوداً إسرائيليين كانوا في حي الرمال بقلب غزة، وخاطروا بحياتهم لانتزاع مئات الملايين من الشواكل التي كانت مخصصة للسلطة الفلسطينية من بنك فلسطين".

وأضافت الصحيفة أن "الجنود استولوا على 200 مليون شيكل من بنك فلسطين كان مقرراً إرسالها إلى السلطة الفلسطينية في رام الله (الضفة الغربية)".

وقال مسؤولون بجيش الاحتلال الإسرائيلي للصحيفة إن عملية الاستيلاء على الأموال الفلسطينية وقعت بعدما تعرض جنود لإطلاق نار من قنّاص في محيط البنك، إذ وصلت القوة إلى البنك واقتحمته بعد ذلك.

وتساءلت الصحيفة: "لماذا يتعين على جنود الجيش الإسرائيلي تعريض أنفسهم للخطر في عملية تهدف إلى انتزاع أموال كانت ستصل إلى السلطة الفلسطينية؟".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحيفة إن "القوات الإسرائيلية عملت قبل أسبوع في بنك فلسطين بغزة على منع وصول الأموال إلى حركة حماس".

وأضاف أن هذه الخطوة "كانت بناءً على قرار المستوى السياسي، والاحتفاظ بالأموال والجهة التي ستحوّل لها خاضعة لقراره".

وحتى الساعة 11:20 (ت.غ) لم يعلق بنك فلسطين أو السلطة الفلسطينية أو "حماس" على هذه الواقعة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".