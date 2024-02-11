يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، وأخرى إلى مصر، في الفترة بين 12 و14 فبراير/شباط الجاري.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن أردوغان سيشارك يوم 13 فبراير بصفة ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات التي ستقام في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وأوضحت، في بيان نشرته الأحد، أن أردوغان سيُلقي كلمة رئيسية في القمة، التي تجمع مسؤولين حكوميين من مختلف البلدان، وممثلين عن المنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني ومراكز الفكر ووسائل الإعلام ورجال/سيدات الأعمال.

وحسب البيان، فمن المنتظر أن يعقد الرئيس أردوغان اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة، وفي مقدمتهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفيما يتعلق بزيارة الرئيس التركي إلى القاهرة، قالت دائرة الاتصال إن المحادثات التي ستُجرى مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ستركز على الخطوات الممكن اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين تركيا ومصر وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى.

وأشارت إلى أن أجندة أعمال الزيارة تتضمن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خصوصاً الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن العلاقات الثنائية.