سياسة
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بايدن يحذر نتنياهو من عملية برية في رفح "دون خطة واضحة"
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من شن عملية برية في رفح جنوب قطاع غزة "دون خطة واضحة"، لكنه أكد "الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس"، حسب القناة 12 الإسرائيلية.
بايدن يحذر نتنياهو من عملية برية في رفح "دون خطة واضحة"
  نتنياهو وبايدن يتحدثان هاتفيّاً لأول مرة منذ 3 أسابيع - أرشيفية / صورة: Reuters
11 فبراير 2024

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من شن عملية برية في رفح جنوب قطاع غزة "دون خطة واضحة".

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى للمرة الأولى بينهما منذ ثلاثة أسابيع، واستغرق 45 دقيقة تقريباً، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

وقالت القناة إنَّ "نتنياهو وبايدن تحدثا هاتفيّاً لمدة 45 دقيقة، بعد عدم تواصلهما 3 أسابيع".

وركزت المحادثة بين الطرفين على قضية الأسرى المحتجزين في غزة، وفق المصدر نفسه.

وحذر بايدن، نتنياهو من شنّ عملية برية في منطقة رفح جنوب قطاع غزة "دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ تعتني بالمدنيين الفلسطينيين في المنطقة".

ووفق القناة، أكد بايدن "الهدف المشترك، المتمثل في هزيمة حماس"، ودعا إلى "الاستفادة من التقدم في المفاوضات لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة".

يأتي ذلك رغم أنّ وسائل إعلام أمريكية، الأحد، أفادت بأنَّ بايدن أصبح أقرب إلى القطيعة مع نتنياهو أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت شبكة "إن بي سي" إن "أهم نقطة خلاف بينهما هي النشاط الإسرائيلي المخطط له في رفح"، التي تؤوي نحو مليون و300 ألف فلسطيني اضطروا إلى النزوح إليها من محافظات أخرى.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي صدَّق على خطة لشنّ عملية عسكرية برية في رفح.

وحذرت دول إقليمية وعالمية إسرائيل من مغبة اجتياح مدينة رفح، لما له من تداعيات كارثية على السكان هناك، إذ إن المدينة تمثل الملاذ الأخير للفلسطينيين، بعد حجم القصف والدمار والقتل الذي أحدثته إسرائيل في قطاع غزة، تواجه على إثره اتهامات بارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.

ومحافظة رفح، آخر ملاذ للنازحين في القطاع، وفيها حاليّاً أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني، بينهم مليون و300 ألف نزحوا من محافظات أخرى تحت وطأة القصف العنيف بقصد دفعهم مجبرين إلى إخلاء مناطقهم بداية من شمال القطاع خصوصاً.

وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1.2 إلى 1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية توغّله البري في القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مئات الآلاف من الفلسطينيين شمالاً على النزوح إلى الجنوب بزعم أنها "مناطق آمنة".

وحتى السبت، وصلت العملية البرية إلى خان يونس ولم تمتد إلى رفح، وإن كان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات جوية وقصفاً مدفعيّاً واسعاً على مواقع في رفح منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحذّر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من "كارثة ومجزرة عالمية" حال اجتاحت إسرائيل محافظة رفح، تعقيباً على تقارير إعلامية إسرائيلية تتوقع ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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