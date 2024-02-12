سياسة
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كمين كبير جداً للمقاومة والاحتلال يعلن مقتل اثنين من الكوماندوز وإصابة 3
كشفت وسائل إعلام عبرية عن تعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ"كمين مُحكَم وكبير جداً" استهدف جنوده وأسقط نحو 11 قتيلاً في خان يونس، فيما "استغرق نقل القتلى والجرحى ساعات".
كمين كبير جداً للمقاومة والاحتلال يعلن مقتل اثنين من الكوماندوز وإصابة 3
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية برية في غزة / صورة: Reuters Archive
12 فبراير 2024

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 3 بجروح خطيرة بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الاثنين، إن حادثاً أمنياً خطيراً تعرض له جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب خان يونس، جنوبي قطاع غزة، فيما كشف إعلام عبري أن الأمر يتعلق بـ"كمين مُحكَم".

وأوردت الهيئة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "تعرض لكمين كبير جداً في خان يونس" وهو "يعاني وضعاً صعباً" وسط تواصل الاشتباكات بين قواته والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش "قد يُصدر توضيحاً" بعد ساعات بخصوص ما جرى في خان يونس.

وأكّدت وسائل إعلام عبرية أن قوات من جيش الاحتلال تعرضت لـ"كمين كبير ومُحكَم" من طرف المقاومة في خان يونس، مشيرةً إلى أن قتلى الجيش بلغوا 11 جندياً إسرائيلياً على الأقلّ.

وتابعت المصادر ذاتها بأن عملية نقل القتلى والجرحى استغرقت ساعات بعد الكمين.

والجمعة أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، مقتل 7 جنود إسرائيليين إثر تفجير عناصرها عبوة مضادة للأفراد في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان، إن مقاتليها تمكنوا "من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على 7 جنود من نقطة الصفر في منطقة عبسان الكبيرة، شرق خان يونس".

ووصل عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 564 والجرحى 2855، بينهم 227 قتيلاً و1326 مصاباً منذ بداية العملية البرية التي انطلقت في 27 من الشهر ذاته، حسب بيانات رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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