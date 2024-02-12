سياسة
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وسط حديث عن تقدم في المفاوضات.. حماس: قصف رفح استمرار للإبادة والتهجير
رأت حركة حماس أن القصف الإسرائيلي الليلي على رفح "استمرار لحرب الإبادة والتهجير القسري"، في وقت نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول كبير قوله إن مفاوضات تبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل أحرزت "تقدماً كبيراً".
وسط حديث عن تقدم في المفاوضات.. حماس: قصف رفح استمرار للإبادة والتهجير
منازل مدمَّرة جراء قصف إسرائيلي ليلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة / صورة: Reuters
12 فبراير 2024

كشف مسؤول أمريكي كبير، حسب رويترز، عن إحراز تقدم حقيقي في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، في وقت شددت فيه الحركة على أن الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فجر الاثنين، التي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد، "استمرار لحرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري".

ونقلت رويترز عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن المفاوضين الذين يعملون على اتفاق على عدة مراحل لتأمين إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة حققوا "تقدماً حقيقياً" خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكشف المسؤول عن أن هذا الاتفاق كان المحور الرئيسي لمكالمة هاتفية مدتها 45 دقيقة بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق الأحد.

وشدد بايدن -خلال الاتصال- على أن الولايات المتحدة لا تدعم في ظل الظروف الحالية تنفيذ عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح، حيث يحتمي نحو 1.3 مليون شخص هناك، "وليس لديهم مكان يذهبون إليه".

فيما نقلت شبكة إن بي سي عن مسؤول أمريكي أن الفجوات القائمة في صفقة التبادل لا تزال كبيرة ويجب الانتهاء من كل تفاصيلها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "التقدم الكبير في الصفقة يمكن أن يحدث هذا الأسبوع".

من جهته، قال عزت الرشق، القيادي في حركة حماس، إن المجازر التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين هذه الليلة في رفح وراح ضحيتها أكثر من 100 شهيد هي استمرار لحرب "الإبادة الجماعية والتهجير القسري".

وأضاف الرشق في بيان، أن الهجوم على رفح يؤكد أن حكومة (بنيامين) نتنياهو تضرب بعرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية التي أقرّت تدابير عاجلة لوقف أي خطوات يمكن عدّها أعمال إبادة.

وحمّل إدارة بايدن "كامل المسؤولية مع حكومة نتنياهو عن مجزرة رفح بسبب الضوء الأخضر الذي أعطوه لنتنياهو أمس، وما يوفرونه له من دعم مفتوح لمواصلة حرب الإبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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