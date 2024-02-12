رأى 86% من الناخبين في الولايات المتحدة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصبح مسناً ولم يعد قادراً على إدارة البلاد لفترة رئاسية ثانية، حسب استطلاع أجرته شركة "ABC News/Ipsos".

وبيّنت النتائج أن 86% من الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية، يرون أن الرئيس الحالي جو بايدن، أصبح مسناً جداً إلى درجة أنه بات غير قادر لعلى تولي مهمة رئاسة البلاد لولاية ثانية.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي جرى يومي 9-10 فبراير/شباط الجاري، أن 59% من الناخبين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أيضاً لم يعد قادراً على إدارة البلاد بسبب تقدمه في العمر.

كما أعرب 44% من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم أن ترمب يستطيع حماية حدود الولايات المتحدة أكثر من بايدن.

يُذكر أن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن يبلغ من العمر 81 عاماً.

وأثارت زلات لسان بايدن وخلطه بين الأشخاص والألقاب، الشكوك بشأن قدرته على قيادة الولايات المتحدة لفترة رئاسية تبدأ العام المقبل إنْ أُعيد انتخابه.