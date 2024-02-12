أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة الاثنين، استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 14 آخرين من الأطقُمِ الطبية والنازحين برصاص الجيش الإسرائيلي في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبيّ القطاع.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة في بيان، إن "قناصة الجيش الإسرائيلي قتلوا 7 فلسطينيين وأصابوا 14 من الطواقم الطبية والنازحين داخل ساحات مستشفى ناصر بخان يونس".

وأضاف القدرة أن "القناصة الإسرائيليين يحاصرون المستشفى ويطلقون النار على كل من يتحرك في ساحته".

كما قال القدرة إن مياه الصرف الصحي غمرت قسم الطوارئ في مستشفى ناصر و"عاقت عمل الطواقم في مجمع ناصر الطبي". وأضاف: "نحتاج إلى حماية الطواقم الفنية للتحرك في ساحات المستشفى لإصلاح شبكة الصرف الصحي".

من جانبه، عبّر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأحد، عن قلقه العميق بشأن الوضع في مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال غيبريسوس في منشور على حسابه عبر منصة إكس: "نشعر بقلق عميق بشأن سلامة المرضى والعاملين الصحيين بسبب تصاعد الأعمال العدائية في محيط المستشفى".

وجدد تأكيده ضرورة "حماية الصحة في جميع الأوقات من ناحية، ووقف إطلاق النار من ناحية أخرى".

وفي وقت سابق اليوم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخر بجراح وُصفت بـ"الخطيرة" جراء إطلاق جيش الاحتلال نيران أسلحته الرشاشة بشكل متواصل على مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووفقاً لشهود عيان، استهدف الجيش مباني المجمع وباحاته بالأعيرة النارية، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخر بجروح حرجة داخل أقسام وباحات المستشفى.

وأوضح الشهود أن قناصة الاحتلال الإسرائيلي يطلقون النار باتجاه أي جسم يتحرك في محيط المجمع، سواء قرب البوابة الرئيسية أو بالقرب من النوافذ.

ومنذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن جيش الاحتلال سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح عن المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".