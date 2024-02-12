سياسة
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بعد نجاح مهمته.. رائد الفضاء التركي غزر أوجي يعود إلى البلاد بطائرة رئاسية
عاد رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي، إلى بلاده، صباح الاثنين، على متن طائرة رئاسية تركية، وذلك عقب انتهاء مهمته في المحطة الدولية، التي أجرى خلالها 13 تجربة علمية.
بعد نجاح مهمته.. رائد الفضاء التركي غزر أوجي يعود إلى البلاد بطائرة رئاسية
رائد الفضاء غزر أوجي يعود لتركيا بعد مهمته بالمحطة الدولية / صورة: AA
12 فبراير 2024

وصل ألبير غزر أوجي، أول رائد فضاء تركي إلى بلاده عائداً على متن طائرة تابعة للرئاسة التركية، بعد إتمام رحلة إلى الفضاء مع فريق ضم 3 آخرين.

وعاد غزر أوجي عقب خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحطت الطائرة التي تُقلّه، صباح اليوم، في مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة.

وكان في استقباله بالمطار، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي فاتح كاجر، ورئيس وكالة الفضاء التركية يوسف كيراتش، ومسؤولون آخرون.

وأعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، التحضير لإرسال رائدٍ ثانٍ إلى الفضاء "بعد نجاح تجربتنا الأولى".

وقال كاجر، في مؤتمر صحفي، إن الشباب التركي سيتسلم الراية من رائد الفضاء التركي ألبير غزر أوجي الذي قدم إسهاماً علميّاً كبيراً وإلهاماً لهم.

وهبطت كبسولة "دراغون" التي تُقل فريق "أكسيوم ميشن 3" وبينهم غزر أوجي، يوم 9 فبراير/شباط الجاري، قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.

وبثت "أكسيوم سبيس" مباشرةً عبر منصاتها رحلة فريق "أكسيوم ميشن 3" من محطة الفضاء الدولية حتى وصولهم إلى سطح الأرض.

وجرى إخراج أفراد فريق مهمة "أكسيوم ميشن 3" من كبسولة "دراغون" بعد هبوطها، وهم التركي غزر أوجي، والإسباني لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.

ونُقلت الكبسولة إلى سفينة لإيصال فريق "أكسيوم ميشن 3" إلى البر، الذي غادر محطة الفضاء الدولية في 7 فبراير/شباط الجاري، عند الساعة 17:20 بتوقيت تركيا ( 3 ت غ)، متوجهاً إلى الأرض.

وأجرى رائد الفضاء التركي غزر أوجي، 13 تجربة علمية خلال المهمة في محطة الفضاء الدولية.

وكان من المخطط أن يعود الفريق إلى الأرض في 3 فبراير/شباط، لكن أُجلت الرحلة 3 مرات بسبب الظروف الجوية غير المناسبة على ساحل فلوريدا.

ووصلت الكبسولة إلى محطة الفضاء الدولية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عند الساعة 13:42 بتوقيت تركيا، عقب رحلة استغرقت نحو 36 ساعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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