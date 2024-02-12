رغم مخاوف النازحين الفلسطينيين من عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على رفح، فإن نازحين أبدوا رفضهم أي محاولات لتهجيرهم خارج قطاع غزة، مفضلين "الموت في غزة على الهجرة إلى سيناء المصرية".

وتكتظّ رفح حالياً بسكان قطاع غزة، بعد إجبار الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من سكان شمالي القطاع، على النزوح إلى هناك.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الأربعاء، إنه أمر القوات الإسرائيلية بتحضير عملية في رفح، فيما قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن "رفح هي الهدف التالي للجيش بعد خان يونس".

في المقابل حذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال لقاء جمعهما في المقاطعة برام الله، من "عواقب أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح للضغط على المواطنين لتهجيرهم".

وجدد رفضه لـ"التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس".

كما صدرت في الأسابيع الأخيرة، تحذيرات من منظمات حقوقية وإنسانية دولية، من أن أي نشاط عسكري إسرائيلي في رفح، سيؤدّي إلى إزهاق كثير من الأرواح.

رفض التهجير

بنبرة غاضبة ونظرة حادة يقول رائد الشرفا (62 عاماً): "بموت هان في رفح ولا بطلع على سيناء، بالقوة وبالقصف لما طلعنا ونزحنا من دارنا، قصفوا مدرسة أبو بكر الصديق، وابني استشهد".

ويشدد الشرفا على أنه نزح من غزة إلى رفح رغم أنه كان رافضاً الخروج، لكنه أُجبر على ذلك من أجل أحفاده من ابنه الذي اعتقله جيش الاحتلال.

ويتابع: "لو قتلوني هان مش طالع من رفح، مستحيل ومن سابع المستحيلات، وهاد حال الشعب كله مش بس أنا"، متسائلًا باستهجان: "كيف بدنا نطلع على سيناء ونسيب أرضنا؟!".

وتتفق أزهار حمدي، النازحة من غزة، مع سابقها حول رفض فكرة التهجير إلى سيناء، قائلة: "أموت على أرض قطاع العزة ولا بفكر أطلع".

وتؤكد أنه رغم ارتكاب الاحتلال جرائم بحق النازحين أينما كانوا أو ذهبوا فإنها "لا ولن تقبل التهجير إلى سيناء".

وتستغرب أزهار إصرار جيش الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مجازر وجرائم إبادة في كل مكان داخل قطاع غزة دون انصياع لمحكمة العدل الدولية او الاستجابة للضغوط الدولية.

بنفس الإصرار يؤكد الحاج المسنّ إبراهيم عواد (63 عاماً) أن "الأفضل أن موت هنا في بلادنا"، رافضاً فكرة تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء شمال شرقيّ مصر.

كما ترفض الفلسطينية وفاء أحمد (58 عاماً) فكرة التهجير إلى سيناء أو أي مكان آخر خارج الأراضي الفلسطينية. وتقول: "الأوضاع في رفح أصبحت صعبة للغاية، بعد تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه في الأيام الماضية".

وتخشى "أحمد" النازحة من مدينة غزة وقوع مجازر وجرائم إبادة بحق السكان والنازحين الذين تمتلئ بهم شوارع المدينة، مشيرةً إلى نزوحها في بداية الحرب باتجاه بلدة الزوايدة وسط القطاع قبل الانتقال إلى رفح.

اتهام العالم بالصمت

يتفق الشابّ قصي عبد اللطيف (19 عاماً)، مع سابقيه من حيث خشيته من بدء أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، ويقول: "رفح تمتلئ عن بكرة أبيها بالنازحين وهناك تكدس في كل مكان، ولم تبقَ أي بقعة آمنة في قطاع غزة".

ويشدد على رفضه فكرة التهجير إلى سيناء، مستغرباً صمت العالم أجمع تجاه عمليات التهجير القسري الذي ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وبينما تتساءل الفلسطينية انشراح حمد عن الكيفية التي سينفذ فيها جيش الاحتلا عمليته العسكرية في رفح رغم التكدس البشري الكبير فيها، تؤكد رفضها فكرة التهجير خارج قطاع غزة.

وتؤكد النازحة من بلدة بيت حانون شمال القطاع، أنه في حال أقدم الجيش على تنفيذ عمليته العسكرية فسيرتكب مجازر فظيعة وسيُسقِط أعداداً كبيرة من الشهداء، مستغربة رفض إسرائيل إعادة النازحين الى شمال قطاع غزة.

وتفضل حمد الموت في قطاع غزة على التهجير إلى سيناء أو أي مكان آخر، متسائلة: "ماذا نفعل في بلد ليس وطننا؟!".

عجز عن نقل عشرات المصابين

في السياق نفسه أفاد مسعفون فلسطينيون الاثنين، بأن سيارات الإسعاف عاجزة عن نقل الأعداد الكبيرة من المصابين جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح.

وقالوا إن سيارات الإسعاف تواصل نقل عشرات الجرحى من مواقع القصف الإسرائيلي بمدينة رفح للمستشفيات، لافتين إلى أن أعداد السيارات لا تستطيع تحمل الأعداد الكبيرة من المصابين، وتعجز عن نقلهم بسرعة إلى المستشفيات.

وأوضح المسعفون أن طواقم الدفاع المدني ما زالت تعمل منذ مساء الأحد على إنقاذ أحياء من تحت الأنقاض. وذكروا أن معظم الضحايا من الأطفال وأن هناك حالات بتر كثيرة خصوصاً بالأطراف السفلية، وأن الدماء والأشلاء تتناثر في كل مكان بمواقع القصف.

كما أشاروا إلى أن أروقة وممرات "المستشفى الكويتي" باتت تكتظّ بالجرحى ويُقدَّم العلاج لهم على الأرض.

ويتركز نحو 1.5 مليون فلسطيني في محافظة رفح بعد أن وصلوا إليها من شمال ووسط قطاع غزة بعد بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وزاد عدد الموجودين في رفح بعدما وصل عشرات الآلاف إليها في الأيام الماضية إثر تصعيد إسرائيل العمليات العسكرية في خان يونس. ويتوزعون على مخيمات ومراكز الإيواء والشوارع والأزقة والساحات العامة والحدائق في رفح، بحثاً عن خيارات للنجاة من القصف.

ومنذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط مستشفياتها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح منها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة، خلّفَت حتى الأحد 28 ألفاً و176 شهيداً و67 ألفاً و784 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية.