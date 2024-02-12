سياسة
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تركيا "قلقة" إزاء هجمات إسرائيل على رفح وتعتبرها جزءاً من خطة لطرد سكان غزة
أدانت الخارجية التركية الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على مدينة رفح وقالت إنها تشعر بقلق بالغ، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف عدوان إسرائيل على قطاع غزة.
تركيا "قلقة" إزاء هجمات إسرائيل على رفح وتعتبرها جزءاً من خطة لطرد سكان غزة
وزارة الخارجية التركية تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الحرب على غزة / صورة: AA
12 فبراير 2024

دعت وزارة الخارجية التركية الاثنين، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف عدوان إسرائيل على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن تركيا "تشعر بقلق كبير إزاء هجمات إسرائيل المتزايدة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، عقب الدمار والمجازر التي ارتكبتها في غزة حتى اليوم".

وأضافت: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في أعقاب الدمار والمجازر التي ارتكبتها بالفعل في قطاع غزة".

واعتبرت الخارجية التركية أن العملية الإسرائيلية جزء من خطة لطرد سكان غزة من أراضيهم.

وتابعت: "ستؤدي الهجمات المستمرة إلى تفاقم المأساة الإنسانية في غزة وتقويض الجهود الرامية إلى ضمان وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة. ونحن ندعو المجتمع الدولي،بخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي".

لم يكترث الاحتلال الإسرائيلي بالتحذيرات الدولية من استهداف مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، التي تؤوي مئات آلاف النازحين الفلسطينيين، ونفّذ قصفاً عنيفاً بغارات ليلية حتى فجر الاثنين، استهدفت منازل ومساجد، وأسفرت عن سقوط مئات الشهداء والجرحى.

ورغم الرفض والتحذيرات الدولية، شنّت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين سلسلة غارات عنيفة قُدرت بنحو 40 غارة، استهدفت على وجه الخصوص عديداً من المنازل ومساجد تؤوي نازحين، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف ومن بوارج حربية على مدينة رفح، التي تؤوي 1.4 مليون نازح، ما أسفر، حسب مصادر صحية في المدينة، عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بينهم أطفال ونساء، وإصابة مئات آخرين، وصلوا إلى مستشفيات رفح إثر غارات إسرائيلية كثيفة على المدينة جنوبي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الاثنين، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 164 شهيداً و200 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وارتفعت حصيلة الحرب على غزة إلى 28 ألفاً و340 شهيداً و67 ألفاً و984 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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