سياسة
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"إصابة دقيقة".. الحوثي تعلن استهداف صواريخها سفينة أمريكية بالبحر الأحمر
قالت جماعة الحوثي إنها استهدفت سفينة "ستار أَيرِس" (Star Iris) الأمريكيةِ في البحر الأحمر "بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة"، وإن "الإصابة كانت دقيقة ومباشرة".
"إصابة دقيقة".. الحوثي تعلن استهداف صواريخها سفينة أمريكية بالبحر الأحمر
سفينة "مارلين لواندا" البريطانية التي استهدفها الحوثيون بخليج عدن في يناير/كانون الثاني / صورة: AP Archive
12 فبراير 2024

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الاثنين استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر بما وصفته بـ"صواريخ بحرية مناسبة وتحقيق إصابة دقيقة ومباشرة".

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان إن قوات الجماعة "قامت باستهداف سفينة ستار أَيرِس (Star Iris) الأمريكيةِ في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة"، وإن "الإصابة كانت دقيقة ومباشرة".

وأضاف المتحدث الحوثيّ أن العملية "انتصارٌ لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الردّ على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

وتوعّد سريع "بتنفيذ مزيد من العمليات ردّاً على الجرائم الصهيونية بحقِّ إخواننا في قطاع غزة، وكذلك ردّاً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيّ المستمرّ على اليمن".

وأوضح أن" القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وفي وقت سابق الاثنين أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحذيراً بخصوص الحادثة.

وأوضح بلاغ للهيئة أنها "تلقت في 12 فبراير (شباط) 2024 الساعة 7:55 ت.غ، بلاغاً عن حادثة على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوب المخا في اليمن.

و"أفاد الربان بأن سفينته تعرضت لهجوم بصاروخين وأبلغ عن أضرار طفيفة" حسب الهيئة التي ذكرت أن "السفينة وطاقمها آمنون وتتجه إلى الميناء التالي".

وأعلنت جماعة الحوثي السبت مقتل 17 من ضباطها بغارات شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.

وجرى تشييع جثامين قتلى الجماعة في موكب جنائزي كبير وندد المشيعون بالعدوان الأمريكي-البريطاني، مؤكدين أن هذه الجرائم "لن تثني أبناء الشعب عن مواصلة دعمهم ومساندتهم إخوانهم في قطاع غزة"، وفق وكالة "سبأ" التابعة للجماعة.

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر "تضامناً مع غزة".

ويشنّ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن ردّاً على تلك الهجمات.

إثر ذلك أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية مع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحىً تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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