استهدفت مسيرة إسرائيلية الاثنين، سيارة بالقرب من مستشفى بنت جبيل الحكومي بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، موقعة إصابات.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "مسيرة معادية (إسرائيلية) استهدفت سيارة بالقرب من مستشفى بنت جبيل الحكومي"، مشيرة إلى وقوع إصابات.

كما نفّذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل غير مأهول في بلدة طير حرفا الحدودية، وفق المصدر ذاته.

وعلى وقع حرب مدمرة على غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توتراً شديداً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين حزب الله وفصائل فلسطينية بلبنان من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.