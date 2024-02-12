سياسة
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بسبب الانتهاكات بغزة.. محكمة هولندية توقف بيع قطع مقاتلات F-35 لإسرائيل
أصدرت محكمة في هولندا قراراً بوقف عمليات تصدير قطع غيار طائرات F-35 إلى إسرائيل في غضون أسبوع من الآن، بعد أن نظرت في طلب تقدمت به منظمات حقوقية يشير إلى وجود خطر واضح بشأن احتمال استخدام إسرائيل تلك المقاتلات في انتهاك القانون الإنساني بقطاع غزة.
بسبب الانتهاكات بغزة.. محكمة هولندية توقف بيع قطع مقاتلات F-35 لإسرائيل
آثار الدمار بفعل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة / صورة: AA
12 فبراير 2024

أمرت محكمة الاستئناف الهولندية، اليوم الاثنين، الحكومة الهولندية بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل في غضون 7 أيام.

وأوضحت المحكمة في بيان، أن إسرائيل لم تأخذ بعين الاعتبار بشكل كاف الأضرار التي لحقت بالمدنيين في حربها على قطاع غزة، ما يشير إلى "انتهاكها القانون الإنساني الدولي".

وأضاف البيان أن المحكمة أمرت بوقف تصدير قطع مقاتلات F-35 إلى إسرائيل في غضون سبعة أيام.

وأكد بيان المحكمة أن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى مقتل عدد من المدنيين بشكل غير متناسب، بينهم آلاف الأطفال.

وأردف: "وفقاً لمختلف اللوائح الدولية التي تعد هولندا طرفاً فيها، فهي ملزمة حظرَ تصدير المعدات العسكرية في الحالات التي يوجد فيها خطر واضح بحدوث انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني للحرب".

وذكر البيان أنه يتعين على وزارة التجارة الخارجية الهولندية وقف رخصة التصدير الصادرة عام 2016، والتي تسمح ببيع قطع "F-35" لإسرائيل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، رغم محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

ومنذ 129 يوماً تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين "28 ألفاً و340 شهيداً و67 ألفاً و984 إصابة، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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