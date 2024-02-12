سياسة
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"سلوكهم غير مقبول"..  بريطانيا تفرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين بالضفة
فرضت بريطانيا عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين "متطرفين" في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن هؤلاء المتطرفين يهددون الفلسطينيين بالسلاح، ويجبرونهم على ترك أراضيهم، موضحة أن هذا سلوك غير قانوني وغير مقبول.
"سلوكهم غير مقبول"..  بريطانيا تفرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين بالضفة
بريطانيا تفرض عقوبات على أربعة إسرائيليين شنوا هجمات عنيفة على فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. / صورة أرشيفية: Reuters  
12 فبراير 2024

أقرت السلطات البريطانية، الاثنين، فرض عقوبات على أربعة إسرائيليين، قائلة إنهم مستوطنون متطرفون شنوا هجمات عنيفة على فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وبموجب هذه الإجراءات، تفرض بريطانيا قيوداً صارمة على أموال وسفر الأفراد الأربعة الذين قالت إنهم متورطون في "انتهاكات مشينة لحقوق الإنسان".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: "المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون يهددون الفلسطينيين، بالسلاح عادة، ويجبرونهم على ترك أراضيهم التي هي ملكهم".

وأوضح أن "هذا سلوك غير قانوني وغير مقبول. ولا بد أن تتخذ إسرائيل أيضاً إجراءات أقوى وأن تضع حداً لعنف المستوطنين. نرى في كثير من الأحيان التزامات وتعهدات لكنها لا تنفذ".

وكشفت وزارة الخارجية البريطانية أن المستوطنين في الضفة الغربية مارسوا مستويات غير مسبوقة من العنف خلال العام الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة، أيضاً، عقوبات على أربعة رجال إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في أعمال عنف بالضفة الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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