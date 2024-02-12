أقرت السلطات البريطانية، الاثنين، فرض عقوبات على أربعة إسرائيليين، قائلة إنهم مستوطنون متطرفون شنوا هجمات عنيفة على فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وبموجب هذه الإجراءات، تفرض بريطانيا قيوداً صارمة على أموال وسفر الأفراد الأربعة الذين قالت إنهم متورطون في "انتهاكات مشينة لحقوق الإنسان".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: "المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون يهددون الفلسطينيين، بالسلاح عادة، ويجبرونهم على ترك أراضيهم التي هي ملكهم".

وأوضح أن "هذا سلوك غير قانوني وغير مقبول. ولا بد أن تتخذ إسرائيل أيضاً إجراءات أقوى وأن تضع حداً لعنف المستوطنين. نرى في كثير من الأحيان التزامات وتعهدات لكنها لا تنفذ".

وكشفت وزارة الخارجية البريطانية أن المستوطنين في الضفة الغربية مارسوا مستويات غير مسبوقة من العنف خلال العام الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة، أيضاً، عقوبات على أربعة رجال إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في أعمال عنف بالضفة الغربية.