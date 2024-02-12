سياسة
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فلسطين: جرائم الاحتلال برفح تهدف لتهجير السكان والممر الآمن "خداع للعالم"
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الأعداد الكبيرة من الضحايا جراء القصف الإسرائيلي على رفح دليل على رغبة الاحتلال في تهجير السكان، فيما أكد متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن حديث نتنياهو عن وجود ممر آمن للمواطنين "خداع للعالم".
فلسطين: جرائم الاحتلال برفح تهدف لتهجير السكان والممر الآمن "خداع للعالم"
حفرة عميقة نتيجة هجوم إسرائيلي على خيام للنازحين الفلسطينيين في رفح 12 فبراير/شباط 2024 / صورة: AA 
12 فبراير 2024

استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، "الجرائم" التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وأحدثها في رفح جنوب القطاع، مؤكدة أنها تهدف إلى دفع السكان للهجرة تحت القصف، رغم تحذيرات دولية من إبادة قد تنتج عن استهداف المدينة المكتظة بالنازحين.

وأفادت الخارجية في بيان بأن: "الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والتي كانت آخرها في رفح، هي إمعان إسرائيلي رسمي باستهداف المدنيين ونقل الحرب إلى منطقة رفح الممتدة (المكتظة) بالسكان لدفعهم إلى الهجرة ودوامة النزوح تحت القصف".

وأكدت أن "هذه المجازر والأعداد الكبيرة من الشهداء والضحايا في صفوف المدنيين، دليل آخر على صحة التحذيرات والتخوّفات الدولية من النتائج الكارثية لتوسيع حرب الاحتلال وتعميقها في رفح ومنطقتها".

وأوضحت أنها "انعكاس مباشر للعقلية الانتقامية التي تسيطر على صُنّاع القرار في إسرائيل أكثر من ما هي عقلية تسعى إلى تحقيق الانتصار حسب ادّعاء نتنياهو".

وأضافت الوزارة أن "قتل المئات من الفلسطينيين الأبرياء وجرح المئات وبقاء العشرات تحت أنقاض المنازل التي هدمت على رؤوس ساكنيها أو المحتمين بجدرانها، فقط لتشتيت الانتباه، وكل ذلك لإخراج اثنين من المختطفين".

وشهدت رفح، ليلة دامية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى إثر غارات إسرائيلية عنيفة، واشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب المدينة المكتظة بالنازحين، في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية من مغبة استهداف المدينة.

"خداع للعالم"

وفي السباق، وصفت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ممرّ آمن للمواطنين في رفح بأنه "خداع للعالم" لتمرير التهجير القسري خارج غزة، داعية الإدارة الأمريكية إلى عدم البقاء "رهينة" للسياسة الإسرائيلية.

وأوضح متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، أن "على الإدارة الأمريكية أن لا تبقى رهينة للسياسة الإسرائيلية، بخاصة أن المنطقة باتت على مفترق طرق، واستمرار الحرب على الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى توسّعها إقليمياً".

وطالب بـ"وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فوراً، ووقف المجازر التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة يومياً، وبخاصة إذا شن جيش الاحتلال هجوماً برياً على مدينة رفح (جنوب) المكتظة بالنازحين"، رغم تحذيرات دولية من إبادة قد تنتج عن ذلك.

وأكد أبو ردينة أن "حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ممر آمن للمواطنين محضُ ترّهات وخداع للعالم، لأنه لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة، ولا يمكن عودة المواطنين في ظل القصف المتواصل على وسط وشمال القطاع".

وشدد على رفض أي توجّه للتهجير القسري لأهالي غزة بالقول إن "حدوث نكبة جديدة وتهجير قسري خارج القطاع أمر مرفوض ولن نسمح به".

"تدمير السلطة الفلسطينية"

بدوره، اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاثنين، إسرائيل "بتدمير السلطة الفلسطينية اقتصادياً ومالياً"، في وقت تعاني فيه المالية العامة للسلطة أزمة غير مسبوقة.

جاء ذلك، خلال كلمة لـ "اشتية" في افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية في رام الله، حسب بيان صدر عن مكتب رئاسة الوزراء.

وأوضح أن: "إسرائيل تمارس تدميراً اقتصادياً ومالياً للسلطة عبر الحواجز والتفتيت الجغرافي، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وإحكام السيطرة على المناطق المسماة (ج) ومنع تنميتها وتطويرها".

وكشف عن أن الضفة الغربية تتضمن اليوم أكثر من 700 حاجز عسكري وبوابات وغيرها، "أدى ذلك إلى تراجع وتيرة الاقتصاد، إضافة إلى استمرار الاقتطاعات المالية من أموالنا".

ولم تتقاض السلطة الفلسطينية أموال الضرائب "المقاصة" التي تجبيها إسرائيل على المعابر الحدودية مع الخارج، منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، البالغة 210 ملايين دولار شهرياً.

وأدى ذلك إلى تذبذب صرف رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين منذ ذلك التاريخ، ما دفع الحكومة إلى الاقتراض من القطاع المصرفي المحلي، لصرف أجور منقوصة.

ومنذ 129 يوماً تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الاثنين "28 ألفاً و340 شهيداً و67 ألفاً و984 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة جرائم إبادة لأول مرة منذ تأسيسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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